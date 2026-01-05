Intento de robo en barrio María Selva: una de las víctimas se encuentra "en terapia intensiva y con asistencia mecánica respiratoria"

Delincuentes armados ingresaron a una vivienda ubicada en Lavalle y pasaje Parpal en la noche del sábado y balearon a un hombre de 65 años y a su hijo de 30

Uno de los hombres baleados durante un violento intento de robo en barrio María Selva , ocurrido en la noche del sábado, permanece internado en estado crítico y con pronóstico reservado , según confirmó el director del Hospital Cullen , Bruno Moroni .

El paciente, un hombre de 65 años , fue derivado al Cullen tras recibir un impacto de arma de fuego en la zona tóraco abdominal , lesión que requirió una intervención quirúrgica de urgencia . De acuerdo al parte médico oficial, el herido sufrió un hemotórax , por lo que se le colocó un tubo de drenaje pleural , y además presentó lesiones a nivel hepático , donde fue necesario realizar suturas.

“Es un paciente que se encuentra asistido con drogas vasoactivas. El pronóstico es reservado y se evalúa su evolución hora a hora”, explicó Moroni ante la consulta de la prensa.

El profesional detalló que los órganos más comprometidos son el tórax y el hígado, producto del recorrido del proyectil. Por el momento, no hay una reintervención quirúrgica programada, aunque aclaró que “siempre es una posibilidad”, dependiendo de cómo responda el paciente en las próximas horas.

El violento asalto en María Selva

El hecho de inseguridad en Santa Fe ocurrió alrededor de las 23.15 del sábado, en una vivienda ubicada en la esquina de Lavalle y pasaje Parpal, en barrio María Selva. Allí, un padre y su hijo de 30 años fueron sorprendidos por al menos dos delincuentes armados que ingresaron al domicilio.

Al escuchar ruidos en el patio trasero, las víctimas salieron a verificar la situación y se produjo un forcejeo, durante el cual uno de los asaltantes efectuó varios disparos a corta distancia. El hombre mayor fue alcanzado en el pecho, mientras que su hijo sufrió una herida de bala en el hombro izquierdo y un corte en la cabeza.

Ambos fueron asistidos por personal del SIES 107 y trasladados inicialmente al Hospital Iturraspe. Posteriormente, debido a la gravedad de su cuadro, el padre fue derivado al Hospital Cullen, donde continúa internado.

Mientras tanto, la Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en la causa para identificar y detener a los responsables, que lograron escapar tras el ataque. La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

