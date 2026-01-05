Uno Santa Fe | Santa Fe | barrio María Selva

Intento de robo en barrio María Selva: una de las víctimas se encuentra "en terapia intensiva y con asistencia mecánica respiratoria"

Delincuentes armados ingresaron a una vivienda ubicada en Lavalle y pasaje Parpal en la noche del sábado y balearon a un hombre de 65 años y a su hijo de 30

5 de enero 2026 · 11:56hs
El lugar en donde sucedieron los hechos en barrio María Selva.

gentileza

El lugar en donde sucedieron los hechos en barrio María Selva.

Uno de los hombres baleados durante un violento intento de robo en barrio María Selva, ocurrido en la noche del sábado, permanece internado en estado crítico y con pronóstico reservado, según confirmó el director del Hospital Cullen, Bruno Moroni.

El paciente, un hombre de 65 años, fue derivado al Cullen tras recibir un impacto de arma de fuego en la zona tóraco abdominal, lesión que requirió una intervención quirúrgica de urgencia. De acuerdo al parte médico oficial, el herido sufrió un hemotórax, por lo que se le colocó un tubo de drenaje pleural, y además presentó lesiones a nivel hepático, donde fue necesario realizar suturas.

“Es un paciente que se encuentra asistido con drogas vasoactivas. El pronóstico es reservado y se evalúa su evolución hora a hora”, explicó Moroni ante la consulta de la prensa.

El profesional detalló que los órganos más comprometidos son el tórax y el hígado, producto del recorrido del proyectil. Por el momento, no hay una reintervención quirúrgica programada, aunque aclaró que “siempre es una posibilidad”, dependiendo de cómo responda el paciente en las próximas horas.

El violento asalto en María Selva

El hecho de inseguridad en Santa Fe ocurrió alrededor de las 23.15 del sábado, en una vivienda ubicada en la esquina de Lavalle y pasaje Parpal, en barrio María Selva. Allí, un padre y su hijo de 30 años fueron sorprendidos por al menos dos delincuentes armados que ingresaron al domicilio.

Al escuchar ruidos en el patio trasero, las víctimas salieron a verificar la situación y se produjo un forcejeo, durante el cual uno de los asaltantes efectuó varios disparos a corta distancia. El hombre mayor fue alcanzado en el pecho, mientras que su hijo sufrió una herida de bala en el hombro izquierdo y un corte en la cabeza.

Ambos fueron asistidos por personal del SIES 107 y trasladados inicialmente al Hospital Iturraspe. Posteriormente, debido a la gravedad de su cuadro, el padre fue derivado al Hospital Cullen, donde continúa internado.

Mientras tanto, la Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en la causa para identificar y detener a los responsables, que lograron escapar tras el ataque. La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

• LEER MÁS: Violento asalto en barrio María Selva: balearon a un padre y a su hijo dentro de su casa

barrio María Selva hombre baleado Cullen
Noticias relacionadas
Camioneros

"Vamos a ser durísimos": Santa Fe puso en marcha controles de carga y advierten sanciones ejemplares 

evacuaron un edificio del centro por una fuga de gas y trasladaron a un joven al hospital cullen

Evacuaron un edificio del Centro por una fuga de gas y trasladaron a un joven al Hospital Cullen

El homicidio ocurrió en las primeras horas del último día del año.

Permanece en terapia intensiva el joven baleado en Loyola Sur tras el ataque armado

Imagen ilustrativa

Cortes de tránsito y desvíos de colectivos en Santa Fe por trabajos de Aguas Santafesinas

Lo último

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa y no descartó un interés concreto de River

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa y no descartó un interés concreto de River

La madre de la adolescente agredida por una patota en San Cristóbal: Querían matarla, la atacaban en el cuello

La madre de la adolescente agredida por una patota en San Cristóbal: "Querían matarla, la atacaban en el cuello"

Enzo Pérez sorprendió al mercado y jugará en Argentinos Juniors en 2026

Enzo Pérez sorprendió al mercado y jugará en Argentinos Juniors en 2026

Último Momento
Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa y no descartó un interés concreto de River

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa y no descartó un interés concreto de River

La madre de la adolescente agredida por una patota en San Cristóbal: Querían matarla, la atacaban en el cuello

La madre de la adolescente agredida por una patota en San Cristóbal: "Querían matarla, la atacaban en el cuello"

Enzo Pérez sorprendió al mercado y jugará en Argentinos Juniors en 2026

Enzo Pérez sorprendió al mercado y jugará en Argentinos Juniors en 2026

Rally Dakar 2026: Jacomy y Sanz subieron al podio argentino en la Etapa 2

Rally Dakar 2026: Jacomy y Sanz subieron al podio argentino en la Etapa 2

Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

Ovación
Unión vuelve a Obras con un objetivo claro y el estreno de Ariel Rearte en el banco

Unión vuelve a Obras con un objetivo claro y el estreno de Ariel Rearte en el banco

Rally Dakar 2026: Jacomy y Sanz subieron al podio argentino en la Etapa 2

Rally Dakar 2026: Jacomy y Sanz subieron al podio argentino en la Etapa 2

Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

¿Cuál es la traba que separa a Rodrigo Saravia de Unión?

¿Cuál es la traba que separa a Rodrigo Saravia de Unión?

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe