Uno Santa Fe | Policiales | Santo Tomé

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

La PDI realizó dos procedimientos tras una denuncia oficial. Incautaron un auto, dólares, pesos, celulares, alhajas y documentación vinculada a sorteos ilegales.

Juan Trento

Por Juan Trento

30 de diciembre 2025 · 15:32hs
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Durante la mañana de este martes, y como corolario de una denuncia presentada por un organismo oficial por presunto juego clandestino a través de redes sociales, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron adelante dos allanamientos en la ciudad de Santo Tomé.

Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Las Camelias, en el Club de Campo El Paso. El segundo operativo tuvo lugar en otro inmueble dentro del ejido urbano santotomesino.

Elementos probatorios secuestrados

Como resultado de las diligencias, los investigadores secuestraron una importante cantidad de elementos considerados de interés para la causa.

Entre ellos, se incautó:

-Un automóvil de marca francesa, que habría sido utilizado como premio de un sorteo.

-Teléfonos celulares.

-Más de 7.000 dólares estadounidenses.

-180.000 pesos argentinos.

-Talonarios de sorteos.

-Alhajas.

-Una computadora.

Todo el material quedó a disposición de la Justicia.

Dos hombres trasladados

En el marco de la investigación, dos hombres directamente vinculados a la causa fueron trasladados a una sede judicial para su identificación y para continuar con las actuaciones correspondientes.

Las novedades del procedimiento, el traslado de los involucrados y el secuestro de los elementos fueron informados a la Jefatura de la PDI, que a su vez dio intervención al fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Roberto Olcese.

El funcionario judicial ordenó la identificación formal de los dos hombres y dispuso que todo lo secuestrado permanezca bajo estricta cadena de custodia policial, mientras continúan las medidas investigativas en torno a la presunta organización de juego clandestino.

Santo Tomé juego clandestino Club de Campo El Paso
Noticias relacionadas
El lugar en donde fue hallado el cuerpo sin vida

El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en coronda y un policia en rosario se quitaron la vida

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

asesinaron a un hombre de 34 anos que resistio un asalto en playa norte: los autores del crimen serian padre e hijo

Asesinaron a un hombre de 34 años que resistió un asalto en Playa Norte: los autores del crimen serían padre e hijo

es posible que existan imagenes filmadas sobre la consumacion del asesinato de jeremias monzon

Es posible que existan imágenes filmadas sobre la consumación del asesinato de Jeremías Monzón

Lo último

Abogado trucho en Sunchales: un letrado contó cómo falsificó su firma e inventó resoluciones de un juzgado de familia

Abogado trucho en Sunchales: un letrado contó cómo falsificó su firma e inventó resoluciones de un juzgado de familia

Un extremo en carpeta: Colón sigue de cerca a Lautaro Fedele

Un extremo en carpeta: Colón sigue de cerca a Lautaro Fedele

FIFA y Dubái se unirán para una nueva ceremonia anual en 2026

FIFA y Dubái se unirán para una nueva ceremonia anual en 2026

Último Momento
Abogado trucho en Sunchales: un letrado contó cómo falsificó su firma e inventó resoluciones de un juzgado de familia

Abogado trucho en Sunchales: un letrado contó cómo falsificó su firma e inventó resoluciones de un juzgado de familia

Un extremo en carpeta: Colón sigue de cerca a Lautaro Fedele

Un extremo en carpeta: Colón sigue de cerca a Lautaro Fedele

FIFA y Dubái se unirán para una nueva ceremonia anual en 2026

FIFA y Dubái se unirán para una nueva ceremonia anual en 2026

En Colón crece el optimismo en el sí de Federico Lértora

En Colón crece el optimismo en el "sí" de Federico Lértora

Pulga Rodríguez no arregló su salida de Colón y tomó una drástica medida

Pulga Rodríguez no arregló su salida de Colón y tomó una drástica medida

Ovación
¿Peligra la llegada de Tomás Fernández a Colón en pleno armado del plantel?

¿Peligra la llegada de Tomás Fernández a Colón en pleno armado del plantel?

Colón tiene definido el día y el horario en el que debutará ante Deportivo Madryn

Colón tiene definido el día y el horario en el que debutará ante Deportivo Madryn

El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

Colón avanza por un volante y hay un factor que acelera los tiempos

Colón avanza por un volante y hay un factor que acelera los tiempos

Unión vive el día D por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

Unión vive el "día D" por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe