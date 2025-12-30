Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

La PDI realizó dos procedimientos tras una denuncia oficial. Incautaron un auto, dólares, pesos, celulares, alhajas y documentación vinculada a sorteos ilegales.

Durante la mañana de este martes, y como corolario de una denuncia presentada por un organismo oficial por presunto juego clandestino a través de redes sociales , efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron adelante dos allanamientos en la ciudad de Santo Tomé .

Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Las Camelias, en el Club de Campo El Paso . El segundo operativo tuvo lugar en otro inmueble dentro del ejido urbano santotomesino.

Elementos probatorios secuestrados

Como resultado de las diligencias, los investigadores secuestraron una importante cantidad de elementos considerados de interés para la causa.

Entre ellos, se incautó:

-Un automóvil de marca francesa, que habría sido utilizado como premio de un sorteo.

-Teléfonos celulares.

-Más de 7.000 dólares estadounidenses.

-180.000 pesos argentinos.

-Talonarios de sorteos.

-Alhajas.

-Una computadora.

Todo el material quedó a disposición de la Justicia.

Dos hombres trasladados

En el marco de la investigación, dos hombres directamente vinculados a la causa fueron trasladados a una sede judicial para su identificación y para continuar con las actuaciones correspondientes.

Las novedades del procedimiento, el traslado de los involucrados y el secuestro de los elementos fueron informados a la Jefatura de la PDI, que a su vez dio intervención al fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Roberto Olcese.

El funcionario judicial ordenó la identificación formal de los dos hombres y dispuso que todo lo secuestrado permanezca bajo estricta cadena de custodia policial, mientras continúan las medidas investigativas en torno a la presunta organización de juego clandestino.