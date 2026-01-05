Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Los dos referentes a los cuales Unión y Colón no le dieron el trato que merecen

Con un año de contrato por delante, tanto Claudio Corvalán como Luis Rodríguez fueron marginados y las dirigencias de Unión y Colón fueron desprolijas

5 de enero 2026 · 12:54hs
Nadie puede discutir que con el correr del tiempo, Claudio Corvalán se convirtió en un referente y en un símbolo de Unión, de hecho, es el jugador que hace más tiempo está en el club de manera ininterrumpida.

Unión y un manejo descuidado hacia la figura de Claudio Corvalán

El defensor arribó al Tate a mediados del 2018 y desde que llegó se convirtió en un jugador importante siendo titular durante todos estos años, hasta mediados del 2025 cuando llegó Leonardo Madelón.

A partir de ahí, Corvalán perdió su lugar dentro del equipo y pese a ir al banco, ya no fue tenido en cuenta. Al punto tal, que en el segundo semestre del año pasado apenas sumó 13'.

Lo cierto es que Corvalán tiene por delante un año más de contrato, pero la decisión de Leonardo Madelón es que el jugador entrene apartado del plantel. Y que solo haga la parte física con el resto de sus compañeros.

Una decisión cuanto menos polémica y que no parece ser la correcta, teniendo en cuenta la trayectoria de un futbolista que lleva jugados 219 partidos con la camiseta de Unión.

Está claro que la postura fijada por el cuerpo técnico y la dirigencia tiene que ver con la intención de apurar la salida del defensor, quien maneja algunas ofertas.

Si bien el rendimiento de Corvalán en el primer semestre del 2025 no había sido bueno, cuesta entender que pasara de ser titular a ni siquiera ser tenido en cuenta y ahora que le abran la puerta de salida dejándolo al margen del plantel.

Colón y la polémica decisión de extender la licencia del Pulga

Algo similar sucede con Luis Rodríguez, jugador determinante en la historia de Colón y que volvió al club en un momento muy delicado, dejando de lado el contrato que percibía en Atlético Tucumán.

El Pulga retornó al Sabalero para darle una mano, cuando el equipo se hundía en las últimas posiciones de la tabla, con riesgo de descender a la tercera categoría.

Por ello, cuando aceptó la propuesta, pidió firmar un contrato hasta diciembre del 2026, sabiendo que este año tendría revancha y que el club podría conformar un plantel competitivo con el objetivo de ascender.

Pero antes de terminar el 2025, el director deportivo Diego Colotto con el aval de Ezequiel Medrán y de la dirigencia le comunicaron que no sería tenido en cuenta.

Y para que no se presente a entrenar en el inicio de la pretemporada, le extendieron la licencia hasta el 15 de enero. Con la intención de ganar tiempo y poder negociar su salida.

En una decisión que genera ruido y que al igual que Corvalán, no parece ser la adecuada para un jugador tan importante en la historia del club.

Así las cosas y en paralelo, tanto Unión como Colón no se manejaron bien con dos jugadores tan representativos a los cuales pese a tener un año más de contrato, ahora se los quieren sacar de encima tirándolos por la ventana.

