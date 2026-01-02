Uno Santa Fe | Policiales | baño

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

La víctima sufrió una lesión en una de sus manos y fue asistida tras el violento episodio.

2 de enero 2026 · 14:32hs
Un hecho de inseguridad ocurrido en las últimas horas generó preocupación en el barrio Fomento 9 de Julio. La víctima fue un hombre de 79 años, quien fue abordado por delincuentes cuando se encontraba en su vivienda de calle Urquiza al 4600.

Los autores del hecho golpearon la puerta y, al ser atendidos por el propietario, lo empujaron, iniciaron un forcejeo y finalmente lo encerraron en el baño, donde lo mantuvieron retenido mientras revisaban la vivienda.

Los agresores le sustrajeron dinero en efectivo y otras pertenencias que aún están siendo relevadas por la policía, ya que al momento del hecho los familiares no podían acceder al interior de la casa por las tareas periciales.

El testimonio de la familia

Uno de los familiares del hombre asaltado relató a Aire de Santa Fe lo sucedido: “Le golpearon la puerta, le querían preguntar algo y cuando abrió lo empujaron, le sacaron la plata, lo lastimaron en la mano y lo encerraron en el baño. Se llevaron todas las llaves de la casa y lo dejaron encerrado”.

El hombre logró salir del baño por sus propios medios y de inmediato se comunicó telefónicamente con sus familiares, quienes dieron aviso a la policía.

“El nos llamó cuando ya había podido salir. Estaba muy nervioso, obviamente, y no sabía exactamente qué más podían haberse llevado porque todavía la policía estaba trabajando adentro”, agregaron.

