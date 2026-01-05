Martínez quedó al margen en Central y Unión sigue atento a su futuro

Sin lugar en el nuevo proyecto de Jorge Almirón, Mauricio Martínez inicia la pretemporada con la Reserva de Rosario Central. Unión monitorea la situación y evalúa caminos para volver a sumarlo.

El inicio de la semana encontró a Mauricio Martínez en un escenario inesperado. El mediocampista, que viene de actuar en Unión , comenzó a entrenar con la Reserva de Rosario Central, luego de que el flamante entrenador Jorge Almirón definiera que no será parte del plantel profesional en esta etapa de la temporada.

Desde Rosario trascendió que, junto a Martínez, también trabajan bajo esta modalidad Axel Werner, Kevin Silva, Ulises Ciccioli, Francesco Lo Celso, Luciano Ferreyra y Tobías Cervera, todos a la espera de una resolución sobre su continuidad o futuro inmediato.

Un gesto que no pasó inadvertido en Santa Fe

Antes de regresar a Rosario, el viernes pasado “Caramelo” se dejó ver en Casa Unión, donde pasó a saludar a sus excompañeros y al cuerpo técnico con el que compartió la última temporada. El encuentro fue breve, pero significativo, y reforzó la sensación de que el vínculo con el club rojiblanco sigue vigente más allá de lo contractual.

En Unión destacan la predisposición del jugador y su identificación con el grupo, factores que hoy pesan tanto como lo futbolístico.

Un contrato vigente y una negociación compleja

Martínez mantiene vínculo con Rosario Central hasta el 31 de diciembre de este año. El Tate tenía la posibilidad de ejecutar una opción de compra de 500 mil dólares por el 50% del pase, pero esa alternativa no pudo concretarse y obligó a replantear la estrategia.

A pesar de ese escenario, Leonardo Madelón considera clave su continuidad y ya manifestó su intención de volver a contar con él para el nuevo ciclo.

Las alternativas que se manejan

Para que Unión pueda avanzar, las opciones son limitadas pero claras. Una posibilidad es que el volante extienda su contrato con Central y, a partir de allí, se negocie un nuevo préstamo. La otra vía es que el jugador consiga la libertad de acción, lo que le permitiría negociar directamente con el club santafesino.

Desde el entorno del futbolista aseguran que su prioridad es seguir en Unión, aunque no se descartan otras alternativas: Barcelona de Guayaquil y Liga de Quito realizaron sondeos y se mantienen expectantes.

Un mercado abierto y decisiones por tomar

Mientras se aguarda una definición por Martínez, Unión avanza en paralelo por Rodrigo Saravia, mediocampista uruguayo de Belgrano. De todos modos, desde la dirigencia aclaran que una eventual llegada del charrúa no excluiría la posibilidad de que Caramelo continúe, ya que ambos podrían convivir dentro del plantel.

El respaldo de los números

En la última temporada con la camiseta rojiblanca, Martínez mostró regularidad y presencia:

-38 partidos jugados

-3 goles

-3 asistencias

Por ahora, el volante entrena en la Reserva de Central y espera una señal. En Unión, Madelón y la dirigencia siguen atentos. El mercado avanza, pero el futuro de Caramelo aún está abierto.