Uno Santa Fe | Unión | Unión

Junior Marabel, otra vez a un paso de salir de Unión: acuerdo para jugar en Sarmiento

Junior Marabel, cuyo pase pertenece mayoritariamente a Unión, dejaría Santa Fe para continuar su carrera en Junín. El préstamo se cerraría en 120 mil dólares, con opciones de compra variables según los plazos de ejecución.

Ovación

Por Ovación

5 de enero 2026 · 08:31hs
Junior Marabel, otra vez a un paso de salir de Unión: acuerdo para jugar en Sarmiento

El mercado de pases empieza a ofrecer definiciones y Junior Marabel aparece como uno de los nombres con destino casi resuelto. El delantero paraguayo, que viene de actuar en Palestino de Chile, tiene todo encaminado para desembarcar en Sarmiento de Junín, en una operación que le permitirá a Unión recuperar parte de la inversión realizada por su ficha.

LEER MÁS: Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Luego de varias idas y vueltas, la negociación avanzó en las últimas horas y el acuerdo se encamina a cerrarse en condición de préstamo, con una cifra cercana a los 120 mil dólares.

Un pase que sigue siendo de Unión

Marabel pertenece contractualmente a Unión, club que posee el 60% de su ficha, mientras que el 40% restante corresponde a Deportivo Capiatá de Paraguay. En su momento, el Tate desembolsó 600 mil dólares para adquirir su parte del pase, con la expectativa de una futura transferencia que permita capitalizar la inversión.

Si bien el delantero debía presentarse a trabajar en Casa Unión, el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Madelón y la dirigencia aceptaron que continúe entrenándose en Asunción, entendiendo que el futbolista no será tenido en cuenta y que su salida era inminente.

De una propuesta rechazada al acuerdo actual

El interés de Sarmiento no es nuevo. En una primera instancia, la propuesta del club de Junín fue considerada insuficiente por Unión: un préstamo con compra condicionada, sujeto a partidos jugados y goles convertidos, e incluso con una cláusula que anulaba la opción si el equipo descendía. Esa oferta fue descartada de plano en Santa Fe.

Con el correr de los días, las posturas se acercaron. El trabajo directo de Facundo Sava, entrenador de Sarmiento, fue clave para seducir al atacante. El Colo le transmitió la idea de volver al fútbol argentino, tener continuidad y hacerlo en un contexto con menor presión, argumentos que terminaron inclinando la balanza.

Préstamo, opciones y una inversión a recuperar

El nuevo esquema contempla un préstamo por 120 mil dólares, con opciones de compra cuyo valor variará según el momento en que Sarmiento decida ejecutarlas. De esta manera, Unión mantiene abierta la posibilidad de una transferencia definitiva que le permita acercarse a los números que pretende por su porcentaje del pase.

Desde Santa Fe, la prioridad siempre fue clara: vender o valorizar al jugador, sabiendo que no forma parte del proyecto deportivo actual.

Un delantero con gol y mercado

Marabel dejó una buena imagen en la última temporada. En 2025 convirtió 13 goles sumando sus actuaciones en el torneo local chileno, la Copa Chile y la Copa Sudamericana, certamen en el que fue protagonista con goles resonantes, incluso ante el propio Unión.

LEER MÁS: Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Todo indica que su futuro inmediato estará en Junín, donde Sarmiento lo espera para reforzar su ataque de cara al Apertura. Para Unión, la salida representa un movimiento estratégico dentro del mercado: liberar un nombre que no será utilizado y abrir la puerta a recuperar parte de una inversión fuerte realizada en su momento.

Unión Marabel Sarmiento
Noticias relacionadas
union se baja definitivamente: tagliamonte acordo con racing y no vuelve al tatengue

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

franco ratotti: tengo la cabeza en union, ojala me pueda quedar

Franco Ratotti: "Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar"

union analiza el futuro de diego armando diaz ante el avance de godoy cruz

Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

franco fragapane no se relaja en union: ahora hay que demostrar

Franco Fragapane no se relaja en Unión: "Ahora hay que demostrar"

Lo último

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Último Momento
Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

El misterio de la indumentaria de Nicolás Maduro: entre la IA y el uniforme de la captura

El misterio de la indumentaria de Nicolás Maduro: entre la IA y el uniforme de la captura

Alonso liderará la negociación para un cierre cuidado del ciclo del Pulga

Alonso liderará la negociación para un cierre "cuidado" del ciclo del Pulga

Ovación
Alonso liderará la negociación para un cierre cuidado del ciclo del Pulga

Alonso liderará la negociación para un cierre "cuidado" del ciclo del Pulga

Colón inicia la semana inhibido en FIFA: ¿por qué aún no pudo la pudo desactivar?

Colón inicia la semana inhibido en FIFA: ¿por qué aún no pudo la pudo desactivar?

Agustín Lamosa, ¿en la mira de Colón para reforzar la zaga?

Agustín Lamosa, ¿en la mira de Colón para reforzar la zaga?

José Alonso puso paños fríos al interés del América de Cali por José Neris

José Alonso puso paños fríos al interés del América de Cali por José Neris

Se presentaron los Juegos Suramericanos en la costa Atlántica

Se presentaron los Juegos Suramericanos en la costa Atlántica

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe