Junior Marabel, otra vez a un paso de salir de Unión: acuerdo para jugar en Sarmiento

Junior Marabel, cuyo pase pertenece mayoritariamente a Unión, dejaría Santa Fe para continuar su carrera en Junín. El préstamo se cerraría en 120 mil dólares, con opciones de compra variables según los plazos de ejecución.

El mercado de pases empieza a ofrecer definiciones y Junior Marabel aparece como uno de los nombres con destino casi resuelto. El delantero paraguayo, que viene de actuar en Palestino de Chile, tiene todo encaminado para desembarcar en Sarmiento de Junín, en una operación que le permitirá a Unión recuperar parte de la inversión realizada por su ficha.

Luego de varias idas y vueltas, la negociación avanzó en las últimas horas y el acuerdo se encamina a cerrarse en condición de préstamo, con una cifra cercana a los 120 mil dólares.

Un pase que sigue siendo de Unión

Marabel pertenece contractualmente a Unión, club que posee el 60% de su ficha, mientras que el 40% restante corresponde a Deportivo Capiatá de Paraguay. En su momento, el Tate desembolsó 600 mil dólares para adquirir su parte del pase, con la expectativa de una futura transferencia que permita capitalizar la inversión.

Si bien el delantero debía presentarse a trabajar en Casa Unión, el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Madelón y la dirigencia aceptaron que continúe entrenándose en Asunción, entendiendo que el futbolista no será tenido en cuenta y que su salida era inminente.

De una propuesta rechazada al acuerdo actual

El interés de Sarmiento no es nuevo. En una primera instancia, la propuesta del club de Junín fue considerada insuficiente por Unión: un préstamo con compra condicionada, sujeto a partidos jugados y goles convertidos, e incluso con una cláusula que anulaba la opción si el equipo descendía. Esa oferta fue descartada de plano en Santa Fe.

Con el correr de los días, las posturas se acercaron. El trabajo directo de Facundo Sava, entrenador de Sarmiento, fue clave para seducir al atacante. El Colo le transmitió la idea de volver al fútbol argentino, tener continuidad y hacerlo en un contexto con menor presión, argumentos que terminaron inclinando la balanza.

Préstamo, opciones y una inversión a recuperar

El nuevo esquema contempla un préstamo por 120 mil dólares, con opciones de compra cuyo valor variará según el momento en que Sarmiento decida ejecutarlas. De esta manera, Unión mantiene abierta la posibilidad de una transferencia definitiva que le permita acercarse a los números que pretende por su porcentaje del pase.

Desde Santa Fe, la prioridad siempre fue clara: vender o valorizar al jugador, sabiendo que no forma parte del proyecto deportivo actual.

Un delantero con gol y mercado

Marabel dejó una buena imagen en la última temporada. En 2025 convirtió 13 goles sumando sus actuaciones en el torneo local chileno, la Copa Chile y la Copa Sudamericana, certamen en el que fue protagonista con goles resonantes, incluso ante el propio Unión.

Todo indica que su futuro inmediato estará en Junín, donde Sarmiento lo espera para reforzar su ataque de cara al Apertura. Para Unión, la salida representa un movimiento estratégico dentro del mercado: liberar un nombre que no será utilizado y abrir la puerta a recuperar parte de una inversión fuerte realizada en su momento.