Alonso lidera en Colón la negociación para un cierre cuidado del ciclo del Pulga Rodríguez

Luis Miguel Rodríguez no será parte del plan deportivo 2026. El presidente José Alonso negociará su salida, con el partido despedida como atractivo.

El ciclo de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez en Colón atraviesa su momento más delicado. A los 41 años, el ídolo sabalero quedó fuera del proyecto deportivo que encabezan Ezequiel Medrán y el director deportivo Diego Colotto, una postura que fue respaldada por la comisión directiva presidida por José Alonso.

La decisión forma parte de una reestructuración profunda del plantel tras una temporada 2025 muy por debajo de las expectativas, en la que el Sabalero nunca logró encontrar regularidad ni resultados.

Un regreso que no rindió lo esperado

El Pulga había vuelto al club en el mercado de pases de invierno, luego de la transferencia de Alan Forneris a Racing, con la ilusión de aportar experiencia y jerarquía. Sin embargo, su rendimiento estuvo lejos de lo que se esperaba y no logró convertirse en una pieza determinante dentro del equipo.

Ese contexto deportivo terminó de inclinar la balanza para que el cuerpo técnico resolviera prescindir de sus servicios de cara a lo que viene.

Licencia, charlas y un contrato que pesa

A diferencia de otros referentes que ya resolvieron su salida, el caso de Rodríguez es particular: tiene contrato vigente y rescindirlo no resulta sencillo. Hubo charlas preliminares entre Colón y su representante, Roberto San Juan, pero las condiciones económicas planteadas para una ruptura anticipada no convencen al club.

Según lo analizado internamente, a Colón le resultaría menos costoso mantenerlo en el plantel, abonándole el salario mes a mes hasta fin de año, que afrontar una rescisión en los términos solicitados. Por ese motivo, las negociaciones continúan abiertas.

Alonso tomará el control de la negociación

Mientras tanto, José Alonso se encuentra de vacaciones en Punta del Este, aunque ya dejó en claro que, una vez de regreso en Santa Fe, se pondrá personalmente al frente de las gestiones para intentar alcanzar un entendimiento con el jugador.

Dentro de ese escenario, incluso se analiza la posibilidad de organizar un partido despedida del fútbol profesional, una alternativa que podría formar parte del acuerdo económico y darle un cierre simbólico a la carrera del Pulga.

Apartado del plantel y entrenando en soledad

En lo inmediato, Rodríguez continúa licenciado y no trabaja junto al plantel profesional. El futbolista tenía previsto presentarse el 2 de enero, fecha de regreso a los entrenamientos, y por eso viajó desde Simoca a Santa Fe, pero pocas horas antes fue notificado de que no debía sumarse a las prácticas.

Actualmente se entrena de manera individual en su ciudad natal, a la espera de una definición, dejando en claro que no piensa en el retiro inmediato y mantiene la intención de seguir jugando.

Un ídolo ante una encrucijada final

Campeón de la Copa de la Liga 2021 y uno de los máximos símbolos recientes del club, el Pulga atraviesa un presente impensado tiempo atrás. Sin ofertas formales sobre la mesa y con un fuerte lazo emocional con Tucumán —donde vuelve a sonar la ilusión de Atlético Tucumán—, su futuro sigue abierto.

LEER MÁS: Peinipil, en el radar: Colón busca una solución para la banda derecha

En Colón, mientras tanto, la postura es firme desde lo deportivo. Resta saber si las próximas semanas traerán un acuerdo que permita cerrar una etapa histórica sin tensiones, o si el vínculo contractual obligará a convivir hasta el final del año con una situación incómoda para todas las partes.