¿Cuál es la traba que separa a Rodrigo Saravia de Unión?

El DT de Unión Leonardo Madelón tiene como prioridad sumar al volante central Rodrigo Saravia, pero la negociación no es sencilla de concretar

5 de enero 2026 · 12:34hs
Unión sigue atento la situación del volante Rodrigo Saravia.

Unión sigue atento la situación del volante Rodrigo Saravia.

La salida de Mauricio Martínez, obliga a Unión concretar la llegada de un volante central. Y desde un primer momento, el apuntado por Leonardo Madelón es Rodrigo Saravia.

En Unión siguen esperando por Saravia

El mediocampista uruguayo tiene contrato con Belgrano hasta diciembre de este año y más allá de haber jugado poco, no es sencilla su salida del Pirata.

Pasa que si decide rescindir el vínculo, el jugador tendrá que poner mucho dinero. Y esa es la traba que por el momento impide que Saravia esté cerca de Unión.

Para Madelón, Saravia es propiedad, dado que lo conoce de su paso por Gimnasia de La Plata y en consecuencia, el entrenador sabe lo que el volante puede aportar.

LEER MÁS: Santiago Zurbriggen: "Unión es mi casa y por eso acepté el desafío"

Por lo cual, la intención de Unión es seguir esperando y ver si la representación del jugador pueden acordar una salida anticipada del Pirata para luego negociar directamente sin otros actores.

Saravia, de 25 años, se formó en Racing de Montevideo, tuvo pasos por Peñarol y sumó experiencia internacional en el FK Rostov de Rusia, antes de retornar al fútbol argentino para jugar en Belgrano.

En el último semestre del año, Saravia disputó nueve partidos en Belgrano, siete de ellos en el Torneo Clausura y los dos restantes en Copa Argentina, sumando en total 670'.

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa y no descartó un interés concreto de River

La madre de la adolescente agredida por una patota en San Cristóbal: "Querían matarla, la atacaban en el cuello"

Enzo Pérez sorprendió al mercado y jugará en Argentinos Juniors en 2026

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa y no descartó un interés concreto de River

La madre de la adolescente agredida por una patota en San Cristóbal: "Querían matarla, la atacaban en el cuello"

Enzo Pérez sorprendió al mercado y jugará en Argentinos Juniors en 2026

Rally Dakar 2026: Jacomy y Sanz subieron al podio argentino en la Etapa 2

Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

Unión vuelve a Obras con un objetivo claro y el estreno de Ariel Rearte en el banco

Rally Dakar 2026: Jacomy y Sanz subieron al podio argentino en la Etapa 2

Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

¿Cuál es la traba que separa a Rodrigo Saravia de Unión?

