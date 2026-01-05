Finalizó su contrato con Unión y es refuerzo de Deportivo Madryn

Franco Godoy finalizó su contrato con Unión y al no ser renovado, el defensor se convirtió en refuerzo de Deportivo Madryn

Franco Godoy finalizó su vínculo con Unión y se convirtió en refuerzo de Deportivo Madryn.

El marcador central Franco Godoy volvió a Unión a mediados del año pasado, luego de sufrir una grave lesión, por la cual anticipó su salida de Aldosivi.

El jugador pertenecía al Tate, pero su vínculo finalizaba el 31 de diciembre del 2025. La dirigencia rojiblanca no extendió el vínculo con el futbolista y por ese motivo Godoy se fue con el pase en su poder.

Así las cosas, el defensor se convirtió en refuerzo de Deportivo Madryn, club en el que ya había jugado en 2023. Con la camiseta de Unión, Godoy apenas jugó tres partidos.

Debutó en 2019 bajo la dirección técnica de Leonardo Madelón, pero sin chances de jugar fue cedido a préstamo a Ferro, luego a Deportivo Madryn y por último a Aldosivi.