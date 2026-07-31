Uno Santa Fe | Santa Fe | paritarias

Paritarias en Santa Fe: el gobierno dijo que las negociaciones "se retomarán en seis meses"

La vocera Virginia Coudannes confirmó que el gobernador firmó el decreto por el que se impusieron los incrementos salariales.

31 de julio 2026 · 14:06hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La vocera del gobierno provincial

Foto: X @maxiklan

La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, anunció oficialmente que las reuniones paritarias están cerradas por este año

El gobierno de Santa Fe dio por cerradas las negociones paritarias que apuntan a recomponer sueldos para los empleados de la administración central, los médicos y los docentes de las escuelas públicas y privadas. Si bien varios gremios aceptaron la propuesta, otros rechazaron el ofrecimiento que hicieron las autoridades. Pero todos cobrarán, de igual manera, con aumento.

Así lo manifestó la vocera del gobierno, Virginia Coudannes, durante la conferencia de prensa que brindó este viernes en la sede de Gobierno local, en Santa Fe al 1.900.

“Las paritarias se van a retomar en seis meses como ha sido siempre y regularmente. Además, la recomposición salarial ya es un sello en cada una de las paritarias. Por eso se van a sostener los aumentos y los que queden por debajo de la inflación, también por planilla complementaria entre el 15 y 20 de agosto”, afirmó Coudannes.

"Estamos acompañando a los docentes"

La funcionaria remarcó que con las ofertas de recomposición salarial “se está acompañando a los docentes. Todos los funcionarios desde diferentes áreas trabajan en conjuntos en políticas educativas, como en el nuevo equipo de salud mental que tiene Educación, pero también pensando en las problemáticas vinculadas a las violencias, articulando con el Ministerio de Justicia y Seguridad, y la educación es un plan fundamental. Y el programa Raíz ha mostrado los resultados del compromiso de los docentes”.

LEER MÁS: El Gobierno de Santa Fe oficializó por decreto el aumento a estatales: cómo quedan los salarios y jubilaciones hasta diciembre

“También en eso tenemos que diferenciar el compromiso de los docentes y el trabajo sostenido de aquellos que dicen representar a los maestros y llevan una voz disruptiva. Por supuesto, se los escucha, se dialoga, pero también hay que hacer foco en la mejora de los docentes en su formación y en la calidad educativa de los niños”, subrayó Coudannes.

Cómo quedó establecida la recomposición salarial

El Poder Ejecutivo Provincial aplicó a los empleados estatales una actualización escalonada de los haberes durante el segundo semestre que quedó establecida de la siguiente manera:

+ Julio: 2%

+ Agosto: 1,8%

+ Septiembre: 1,7%

+ Octubre: 1,6%

+ Noviembre: 1,5%

+ Diciembre: 1,5%

Para los trabajadores de la administración central también se estableció un monto mínimo garantizado de aumento, que crecerá progresivamente:

+ Julio: $80.000

+ Agosto y septiembre: $100.000

+ Octubre y noviembre: $130.000

+ Diciembre: $180.000.

Los gremios que sí

Los trabajadores de la administración central nucleados en UPCN aprobaron la propuesta con el 69% de los votos, mientras que el 31% se manifestó en contra.

Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado también aceptó la oferta. En la asamblea provincial, el 61% votó a favor, el 28,5% rechazó la propuesta y el 10,5% se abstuvo.

Los médicos representados por la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) resolvieron aceptar el ofrecimiento con el 53,4% de los votos.

Los gremios que no

Diferente fue el caso de los docentes, el gobierno sostuvo que la propuesta representa una suba promedio del 15% entre julio y diciembre y que permitirá cerrar 2026 con un incremento acumulado cercano al 49%.

Los gremios docentes, sin embargo, cuestionaron esa interpretación y sostuvieron que el aumento efectivo es menor. Tanto en el ámbito público como privado (Amsafé y Sadop) más la posición de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus), la oferta salarial oficial fue rechazada.

De hecho, los sindicatos de los maestros santafesinos expresaron su adhesión al paro que a nivel nacional se realizará el lunes próximo.

paritarias Santa Fe Provincia
Noticias relacionadas
La vocera Virginia Coudannes anunció el aumento salarial.

Paritarias: la provincia firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo

Paritarias. El mapa gremial en Santa Fe tras la oferta salarial del gobierno

Paritarias en Santa Fe: quiénes aceptaron el aumento y qué gremios van al paro

Decisión dividida para los gremios de salud ante la oferta paritaria presentada por Santa Fe

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro

Decisión dividida para los gremios de salud ante la oferta paritaria presentada por Santa Fe

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro

Lo último

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Último Momento
La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Paritarias en Santa Fe: el gobierno dijo que las negociaciones se retomarán en seis meses

Paritarias en Santa Fe: el gobierno dijo que las negociaciones "se retomarán en seis meses"

Cambia el transporte entre Santa Fe y Rosario por la ruta nacional 11: más frecuencias y un solo boleto

Cambia el transporte entre Santa Fe y Rosario por la ruta nacional 11: más frecuencias y un solo boleto

Ovación
Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal