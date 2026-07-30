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El Gobierno de Santa Fe oficializó por decreto el aumento a estatales: cómo quedan los salarios y jubilaciones hasta diciembre

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó el Decreto 1552 que homologa el acuerdo salarial para el segundo semestre del año. El esquema contempla una suba acumulada del 10,1%, pisos mínimos garantizados de hasta $180.000 y nuevos haberes para jubilados y pensionados provinciales.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

30 de julio 2026 · 18:50hs
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El Gobierno de Santa Fe oficializó el aumento salarial para estatales por Decreto 1552.

El Gobierno de Santa Fe oficializó el aumento salarial para estatales por Decreto 1552.

El Gobierno de Santa Fe oficializó este jueves el aumento salarial para los trabajadores estatales de la provincia mediante la firma del Decreto 1552, que homologa el Acta Acuerdo N.º 2/2026 alcanzada en el marco de la paritaria y establece la política salarial para el segundo semestre del año.

La norma, firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro, pone en vigencia el esquema de incrementos acordado con los gremios estatales, que combina aumentos porcentuales con sumas mínimas garantizadas para asegurar que ningún agente perciba una mejora inferior a los montos establecidos.

El incremento total previsto para el período julio-diciembre alcanza el 10,1% y se aplicará de manera escalonada durante los próximos meses.

LEER MÁS: Paritaria Central: UPCN aceptó la oferta salarial y ATE la aprobó en disconformidad con reclamos por mejoras laborales

Cómo será el aumento para los empleados estatales

Según lo establecido en el decreto, los trabajadores provinciales recibirán los siguientes aumentos porcentuales:

  • 2% a partir del 1° de julio.
  • 1,8% desde el 1° de agosto.
  • 1,7% desde el 1° de septiembre.
  • 1,6% desde el 1° de octubre.
  • 1,5% desde el 1° de noviembre.
  • 1,5% desde el 1° de diciembre.

Además, el Gobierno provincial estableció pisos mínimos de incremento neto de bolsillo para garantizar una mejora salarial efectiva:

  • $80.000 desde julio.
  • $100.000 en agosto y septiembre.
  • $130.000 en octubre y noviembre.
  • $180.000 en diciembre.

Estos montos tendrán impacto en el cálculo del aguinaldo, según lo establecido en el acuerdo homologado.

Los salarios mínimos garantizados mes a mes

El decreto dispone que ningún agente provincial comprendido dentro de la Ley de Paritaria N° 10.052 perciba un salario de bolsillo inferior a los siguientes valores:

  • Julio: $857.479.
  • Agosto: $872.611.
  • Septiembre: $886.903.
  • Octubre: $900.353.
  • Noviembre: $912.963.
  • Diciembre: $925.573.

La garantía se aplicará mediante una suma fija no remunerativa y no bonificable, que será absorbida por futuros aumentos salariales.

El impacto en jubilados y pensionados

Para los trabajadores pasivos de la provincia, el incremento porcentual será del 10,1%, aunque sin la aplicación de los pisos mínimos garantizados previstos para los activos.

De esta manera, los haberes jubilatorios quedarán establecidos de la siguiente forma:

Jubilación mínima:

  • Agosto: $643.524,72.
  • Septiembre: $654.881,04.
  • Octubre: $665.606,45.
  • Noviembre: $675.700,96.
  • Diciembre: $685.164,54.
  • Enero de 2027: $694.628,14.

Pensión mínima:

  • Agosto: $482.643,54.
  • Septiembre: $491.160,78.
  • Octubre: $499.204,84.
  • Noviembre: $506.775,72.
  • Diciembre: $513.873,40.
  • Enero de 2027: $520.971,11.

Además, el decreto establece que la actualización salarial alcanzará también a las pensiones determinadas por la Ley Provincial N° 5110.

La discusión salarial en Santa Fe

La oficialización del aumento llega luego del acuerdo alcanzado en la negociación paritaria estatal, donde los gremios aceptaron la propuesta presentada por el Ejecutivo provincial.

El decreto firmado por Pullaro formaliza así la aplicación de la política salarial para la segunda mitad del año y establece el mecanismo de actualización que alcanzará a los trabajadores activos y pasivos de la administración pública santafesina.

Gobierno de Santa Fe Santa Fe decreto estatales
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