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De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

El joven argentino llegó hace un año al club español y estuvo lejos de cumplir las expectativas, por lo cual será cedido a otra institución

31 de julio 2026 · 14:46hs
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Franco Mastantuono será cedido a préstamo por el Real Madrid.

Franco Mastantuono será cedido a préstamo por el Real Madrid.

El Real Madrid busca conseguir un club para ceder a préstamo al argentino Franco Mastantuono, quien llegó hace un año como fichaje estrella y estuvo lejos de cumplir con las expectativas.

Mastantuono será negociado por Real Madrid

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Mastantuono no viajará a Austria para el amistoso que tiene programado el Real Madrid contra la Fiorentina de Italia. Esto se debe a que el club español ya tiene decidido cederlo a préstamo, con el objetivo de que sume experiencia en otro club europeo y que vuelva cuando esté en mejores condiciones para lucirse.

El jugador argentino llegó al Real Madrid a mediados del 2025 proveniente de River, a cambio de 45 millones de euros netos. Si bien el objetivo del "Merengue" era tener una cara joven para competir con la imagen del español Lamine Yamal en el Barcelona, Mastantuono estuvo muy lejos del nivel que se esperaba y su relación con el hincha madrileño fue empeorando cada vez más.

Durante su primera temporada con el Real Madrid, Mastantuono disputó 35 partidos, aunque solo pudo convertir tres goles y repartió una asistencia.

El caso de Mastantuono es muy similar al que vivió el Real Madrid con el también argentino Nico Paz, quien tuvo poco protagonismo en el equipo más ganador de Europa, que decidió cederlo al Como de Italia.

Ya en el equipo italiano, Paz protagonizó dos muy buenas temporadas que le permitieron ir al Mundial 2026 con la Selección argentina y que incluso el Real Madrid se interesara el su regreso, que finalmente no se dio porque el argentino pidió continuar una temporada más en Italia para seguir ganando experiencia.

Real Madrid Mastantuono Club
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