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Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

El tenista argentino, víctima de su irregularidad, dejó pasar una muy buena oportunidad para volver al top 20

31 de julio 2026 · 14:42hs
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Francisco Cerúndolo quedó eliminado del ATP 250 de Los Cabos.

Francisco Cerúndolo quedó eliminado del ATP 250 de Los Cabos.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (3°) volvió a ser víctima de su irregularidad y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos tras ser derrotado por el francés Arthur Géa.

Cerúndolo se despidió del ATP de Los Cabos

Cerúndolo, que tenía una gran oportunidad para conquistar su sexto título a nivel ATP, cayó por 6-7(11), 6-4 y 6-0 luego de 2 horas y 42 minutos de juego.

El encuentro había comenzado favorable a Cerúndolo, quien sacó adelante un muy disputado primer parcial para imponerse en el tie-break por 13-11, luego de levantar cuatro puntos de set en contra.

La segunda manga fue muy pareja, con ambos jugadores manteniendo sus respectivos turnos de saque. Sin embargo, Géa consiguió la ruptura del servicio del argentino en el noveno game y en el siguiente logró mantener para igualar el encuentro. Ya en el tercer set, Cerúndolo se vino completamente abajo y prácticamente no opuso resistencia, al caer con un contundente 6-0.

De esta manera, el argentino cerró una muy floja actuación en Los Cabos, donde había debutado este miércoles por la noche con un triunfo sobre el estadounidense Tristan Boyer, quien se retiró cuando ganaba 1-0 en sets.

Además, Cerúndolo dejó pasar una oportunidad inmejorable para conseguir su sexto título ATP en un torneo donde habían quedado eliminados la gran mayoría de los candidatos. Esto le hubiese permitido regresar al top 20 del ranking mundial.

El rival de Géa en las semifinales será el hongkonés Coleman Wong, en un encuentro que está programado para este viernes a las 23:30 (hora de Argentina).

La otra semifinal se llevará a cabo no antes de la una de la madrugada de este sábado y tendrá como protagonistas al británico Cameron Norrie (5°) y el canadiense Denis Shapovalov (8°).

Cerúndolo cuartos de final ATP 250
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