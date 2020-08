Quienes son internados por Covid suelen tener el alta en 15 días

Alrededor del 80 por ciento de las personas que adquieren la enfermedad por Covid-19 se recupera en una semana sin necesidad de ningún tratamiento. Otro grupo necesita asistencia médica ambulatoria para paliar algunos síntomas y están los que presentan un cuadro más severo, con dificultad respiratoria, y por lo tanto requieren ser ingresados a un hospital o sanatorio. En Rosario, de los pacientes que tuvieron esas características pero pudieron ser manejados en sala general, la mayoría recibió el alta de 10 a 15 días después del ingreso. Entre los que tuvieron que ser internados en terapia intensiva, el tiempo de estancia fue de entre dos y tres semanas. Los que fallecieron mostraron una mala evolución en menos tiempo, con un promedio de once días desde el inicio de los síntomas hasta la muerte. El panorama no difiere demasiado de lo que sucede a nivel nacional.

Hasta ayer, en la ciudad había activos unos 401 casos de Covid-19 y 87 personas permanecían internadas, de las cuales 26 están en terapia intensiva.

Hay que considerar que hay pacientes que deben ser internados por la necesidad de aislarlos al no poder cumplir con esa medida en sus hogares y otros que no tienen síntomas graves pero sí enfermedades previas, por lo que se les hace un seguimiento particular que es mejor llevar a cabo en un centro médico.

Desde el inicio de la pandemia, la tasa de recuperación de los afectados rosarinos fue del 60,3 por ciento: 906 casos confirmados y 547 recuperados.

¿Cuáles son los criterios para determinar si se interna a una persona que tiene diagnóstico confirmado o sospecha de Covid-19? Damián Aguila, infectólogo, especialista en clínica médica e infectología, referente de infectólogos del Comité Operativo de Emergencia (COE) y profesor en la UNR, hizo un repaso sobre lo que ocurría en las primeras semanas o meses de la epidemia y ofreció la mirada que se tiene ahora, con más experiencia a nivel mundial y local.

"El criterio fue cambiando. Al principio internábamos a todos los casos diagnosticados. Luego dejamos de ingresar a los que tenían la chance de aislarse en su casa, salvo que convivieran con una persona en grupo de riesgo", detalló.

En estos momentos "se ingresa a las personas que dan positivo de Covid-19 con enfermedad moderada, como por ejemplo una neumonía, pero que no necesariamente van a una terapia intensiva sino que se los puede manejar en una sala general con o sin oxígeno (bigotera) y se los monitorea muy de cerca. También se interna a quienes tienen patologías previas como diabetes, problemas renales, oncológicos, respiratorios crónicos, para tenerlos bien controlados". Si no se complica su situación son estos pacientes los que pasan entre 10 y 15 días en un sanatorio u hospital.

¿Quiénes son las personas que suelen tener una mala evolución que puede llevarlos a la muerte? Entre los menores de 60 años, quienes tienen sobrepeso representan un porcentaje importante de los internados en terapia, lo mismo que los que tienen Epoc o insuficiencia cardíaca. Y los adultos mayores que siguen representando el porcentaje más alto de fallecidos.

Se pide que aquellas personas de cualquier edad que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar soliciten atención médica en forma inmediata y no esperar en domicilio un hisopado.

En ésta, como en la mayoría de las enfermedades, llegar a tiempo para recibir asistencia puede hacer una gran diferencia. "Sin que sea un motivo para asustarse, vale decir que no sabemos con precisión cuál puede ser la evolución de esta enfermedad, aún en personas que previamente no presentan comorbilidades. En la Argentina, de los menores de 60 años que fallecieron, el 15 por ciento estaba sano previamente", comentó el experto.

positivos. En Rosario hasta ayer había 401 casos activos de Covid-19 y 837 personas permanecían aisladas.

Baja tasa de letalidad

Aunque en el mundo hoy se sabe que el Covid-19 mata mucho más que la gripe, en la Argentina la tasa de letalidad (muertos/diagnosticados) fue bajando. Y en Rosario, es más baja todavía. Mientras a nivel global es del 4 por ciento, en el país no llega al 2 por ciento y en Rosario se ubica en el 0.6 por ciento. Los motivos son múltiples y están siendo objeto de estudio. "El entrenamiento del personal médico en general, y en particular de quienes están en terapia intensiva, puede ser uno de los aspectos que explique esta diferencia, aunque aún es apresurado sacar conclusiones", evaluó el infectólogo Damián Aguila.

Cuáles son los criterios para dar el alta a los enfermos

¿Cuándo una persona que tuvo Covid-19 es dada de alta? “Es importante destacar que hay un alta médica, un alta epidemiológica y un alta laboral”, señaló el infectólogo Damián Aguila.

El alta médica es decidida por el equipo profesional que atendió a la persona. El alta epidemiológica, que es relevante en cuanto a si ese individuo puede o no seguir contagiando, según las normas nacionales y provinciales, se da a los 10 días del inicio de los síntomas leves o moderados y se espera que lleve por lo menos 72 horas asintomático. “Según estudios de cultivos virales, se encontró que en general a los 7 días ya no se elimina virus viable, pero también sabemos que quienes tuvieron una enfermedad más grave tienen viremias más altas y eliminación viral más prolonga”, detalló el especialista.

El alta laboral depende de la ART que evaluará las condiciones clínicas en las que está la persona, y el lugar y el tipo de trabajo que realiza.

Aguila dijo que en este momento de incremento de los casos es imprescindible reforzar todas las medidas de prevención, y que eso vale para toda la población. “Hay una idea de que si alguien no tiene comorbilidades y es joven o de mediana edad no tiene de qué preocuparse. Realmente no sabemos las secuelas del Covid-19 a mediano y largo plazo, en lo neurológico, cardíaco o respiratorio. Es totalmente equivocado creer que mejor es contagiarse para sacarse el problema de encima, no sólo por lo que puede ocurrir en cada organismo sino, por supuesto, por lo que implica la diseminación del virus en una comunidad” .