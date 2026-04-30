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Detuvieron a otro integrante de la banda "Los Puchinga" por privación ilegítima de la libertad

La fiscal del MPA María Laura Urquiza detuvo a otro integrante de la banda de 37 años, tras meses de investigación. Tenía un arma de guerra

Juan Trento

Por Juan Trento

30 de abril 2026 · 10:16hs
Nuevo detenido de la banda de Los Puchingas

gentileza

Nuevo detenido de la banda de "Los Puchingas"

En las últimas horas, y como corolario de una investigación por una serie de hechos violentos vinculados a una organización criminal, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron adelante múltiples allanamientos y operativos en la vía pública que derivaron en detenciones y el secuestro de armas, droga y otros elementos de interés para la causa.

Las medidas fueron ejecutadas por la PDI Región I – Sección Delitos Especiales, en el marco de una pesquisa que abarca delitos de extrema gravedad, entre ellos tentativas de homicidio, un triple homicidio, abuso de armas y privación ilegítima de la libertad. El trabajo investigativo incluyó tareas de inteligencia criminal, análisis de comunicaciones, seguimiento de objetivos y entrecruzamiento de información que permitió ubicar distintos domicilios y puntos de interés en la capital provincial.

Otra vez, “Los Puchinga”

La causa está vinculada a una organización criminal conocida como “Los Puchinga”, señalada por los investigadores como una estructura con capacidad operativa en el territorio, presuntamente dedicada a la comercialización de estupefacientes, al juego clandestino y a la ejecución de hechos violentos con armas de fuego, con antecedentes que se remontan al menos a 2023.

En ese contexto, los pesquisas de la PDI aprehendieron a un hombre de 37 años, identificado como D.M.M., en el marco de una causa por privación ilegítima de la libertad agravada. En tanto, otro sospechoso, de 28 años, fue notificado en estado de libertad por tenencia indebida de municiones.

Secuestros clave en los operativos

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron una pistola marca Glock 17, considerada de alto poder de fuego y clasificada como arma de guerra, junto con dos credenciales de legítimo usuario de uso civil, un cargador calibre .22 y cartuchos de distintos calibres.

Además, incautaron un chip telefónico, 17 teléfonos celulares, pequeñas cantidades de cocaína y marihuana, y un automóvil Chevrolet Onix que habría sido utilizado en la logística de la organización.

Situación procesal

Los resultados del operativo fueron informados a la Jefatura de la PDI Región I, que a su vez dio intervención a la fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Laura Urquiza.

La funcionaria judicial ordenó que el hombre aprehendido continúe privado de su libertad, sea debidamente identificado y que su situación procesal quede definida durante la jornada de este jueves.

• LEER MÁS: "Los Puchinga": 33 allanamientos de la PDI por homicidios y narcomenudeo en el noroeste de la ciudad

banda detenido allanamientos
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