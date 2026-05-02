Madelón, firme en Unión: "Con estadísticas seríamos campeones, pero la pelota debe entrar"

El DT de Unión, Leonardo Madelón valoró la actuación ante Talleres pese al 1-1 en el 15 de Abril y sigue confiado: "Tengo fe de que vamos a entrar", dijo

El empate de este sábado por la noche dejó sensaciones encontradas en el estadio 15 de Abril. Leonardo Madelón analizó el 1-1 de Unión frente a Talleres por la fecha 9 del Apertura (pendiente por la huelga de AFA) con una mezcla de orgullo por el rendimiento y bronca por no haber asegurado la clasificación.

“Unión hizo un partido muy bueno, pero no la metió. Es un tema de eficacia. Talleres tuvo una y cerró el partido. Nosotros lo sometimos en el segundo tiempo”, resumió el entrenador, quien destacó la entrega del equipo: “No se puede poner en duda la entereza. Es un grupo noble y tengo fe. Llegamos con la luz encendida hasta el final”.

Madelón, optimista en Unión

Madelón contó además que dialogó con el DT rival tras el encuentro: “Hablé con Carlitos (Tevez) y me dijo que es demasiado lo que se llevan. El balance es bueno, pero lo más difícil es poner al equipo en posición de gol y convertir, y eso nos faltó”.

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El técnico fue más allá en su análisis y apeló incluso a una mirada casi filosófica: “Con estadísticas seríamos campeones, pero la pelota tiene que entrar. Quizás el ser supremo indicó que todo debe ser así. Igual, los jugadores están bien, los felicité. Nos ganamos el respeto y hay cosas a las que no podemos renunciar, como atacar”.

Madelón Tevez.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

También remarcó el contexto del rival: “Talleres tiene una estructura y un presupuesto mayor y no fue más que nosotros. A Unión no se le puede reprochar actitud; quizás faltó aptitud en la definición”.

Sobre el momento del equipo, dejó en claro que el objetivo sigue vivo: “Tenemos una mentalidad grande y nos convencimos de que podemos ser más. Estamos intactos y esperando los resultados del lunes. Tengo mucha fe de que vamos a entrar”.

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En cuanto al proceso, Madelón valoró el camino recorrido: “Hace cuatro días cumplí un año de contrato y estoy muy satisfecho. Se mejoraron muchas cosas y consolidamos al equipo en la categoría. Nada para reprochar, le jugamos de igual a igual a todos”.

Incluso relativizó un posible escenario negativo: “No sería un fracaso si no entramos, sino un mal trago. Las chances están y confío en que otros resultados nos puedan ayudar”. En el plano físico, confirmó algunas novedades: “Palavecino tiene un microdesgarro y podría llegar si clasificamos. Bruno Pittón tendría algo meniscal, pero nada grave”.

Un posible rival de Unión

En final, dijo: "Ojalá que nos toque Independiente Rivadavia, que está jugando como la puta madre (sic). Sería lindo, porque quiere decir que entramos".