La esperanza de Mauro Pittón en Unión: "Ojalá el fútbol nos pague con la clasificación"

El capitán de Unión, Mauro Pittón analizó el 1-1 ante Talleres con un tono reflexivo: reconoció errores y se aferra a la chance de clasificar

No fue un empate más en el 15 de Abril. Para Unión , el 1-1 frente a Talleres dejó este sábado esa sensación incómoda de haber estado cerca, pero no lo suficiente. En ese clima, la palabra de Mauro Pittón apareció con un tono más analítico que impulsivo.

El capitán no buscó atajos: fue directo al punto cuando habló de los momentos que terminaron condicionando el presente del equipo. “Hubo situaciones que nos complicaron y resultados que se nos escaparon, como el de Independiente”, remarcó, en alusión a esos partidos que hoy pesan más que nunca.

Lejos de excusas, Pittón puso el foco en la exigencia del torneo. “Los partidos son intensos y muy demandantes, no es fácil sostener la constancia”, explicó, entendiendo que el bajón en la recta final también responde a ese desgaste competitivo.

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Aun así, no desconoció el golpe: “En el cierre no se dieron los resultados, pero es parte de la búsqueda constante”. Una frase que resume el recorrido de un equipo que intentó sostener una idea, aún cuando los números no siempre acompañaron.

El capitán de Unión espera un guiño del destino

Pero si algo dejó en claro el mediocampista es que la historia todavía no está cerrada. “Ojalá el fútbol nos pague con la clasificación, porque venimos jugando bien”, soltó, mezclando deseo con una convicción que se sostiene en el rendimiento.

Hoy, Unión ya no tiene el control total de su destino. Depende de otros resultados, de combinaciones que no maneja. Sin embargo, en la voz de su capitán hay algo que no cambia: la sensación de que el equipo hizo lo suficiente como para seguir en carrera.