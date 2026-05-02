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Tarragona no resigna en Unión: "Hay que esperar con fe y ojalá se den los resultados"

El delantero de Unión, Cristian Tarragona, apareció en el final para el 1-1 ante Talleres en el 15 de Abril, pero lamentó no alcanzar ya la clasificación

Ovación

Por Ovación

2 de mayo 2026 · 21:59hs
Tarragona no resigna en Unión: Hay que esperar con fe y ojalá se den los resultados

UNO Santa Fe / José Busiemi

El grito llegó tarde, pero llegó. Cristian Tarragona fue el encargado de empujar a Unión hacia un empate 1-1 ante Talleres en el estadio 15 de Abril. Sin embargo, la igualdad no alcanzó para asegurar la clasificación y dejó al equipo pendiente de otros resultados.

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El delantero no ocultó la sensación agridulce. “Generamos muchas situaciones en el primer tiempo y no pudimos convertir. Después ellos llegaron una vez y nos hicieron el gol. Se hizo todo cuesta arriba”, analizó, marcando la clave del partido.

Para Tarragona, el desarrollo fue claro: Unión hizo el desgaste, pero le faltó precisión en los metros finales. “Nos faltó claridad para terminar las jugadas. En el segundo tiempo se replegaron bien y no encontrábamos los espacios”, explicó.

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Aun así, destacó la insistencia del equipo como virtud principal: “Nunca dejamos de intentar y por eso llegó el gol. Rescatamos un punto en casa ante un gran rival”. Aunque rápidamente volvió a poner el foco en lo que viene: “Ahora hay que esperar con fe. Ojalá se nos den los resultados”.

La reflexión de Tarragona en Unión

El atacante también hizo autocrítica al repasar el tramo final del torneo. “Sabíamos que dependíamos de nosotros, teníamos todo a favor, pero dejamos pasar muchos puntos. Hubo partidos que se nos escaparon por errores y hoy eso pesa”, reconoció.

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En ese sentido, dejó en claro que el presente es consecuencia de esas oportunidades perdidas: “Si no, no estaríamos dependiendo de los demás. Pero el fútbol es así, a veces te da alegría y otras tristeza”.

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Más allá del contexto, Tarragona mantiene la confianza en el equipo: “Durante el torneo mostramos buen juego y rebeldía. Tenemos una idea clara, pero ya nos conocen y nos cierran espacios. Igual, con trabajo, humildad y sacrificio hicimos buenos partidos”.

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El mensaje final fue una mezcla de deseo y convicción: “Queremos seguir, no queremos parar. Ahora solo queda esperar”.

Unión Cristian Tarragona Talleres
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