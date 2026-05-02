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Todo el color y pasión de los hinchas de Unión para el duelo clave ante Talleres

El 15 de Abril volvió a latir en la previa de un partido determinante, la gente de Unión dijo presente y armó su propio espectáculo antes de que ruede la pelota

Ovación

Por Ovación

2 de mayo 2026 · 18:29hs
Todo el color y pasión de los hinchas de Unión para el duelo clave ante Talleres

UNO Santa Fe | José Busiemi

El sábado encontró al estadio 15 de Abril vestido de fiesta. En una jornada con el clima justo —apenas fresco y perfecto para la ocasión—, los hinchas de Unión comenzaron a copar la zona desde temprano, sabiendo que enfrente estaba Talleres y que estaba la posibilidad de asegurar un lugar en los playoffs.

La previa tuvo de todo. Familias enteras, grupos de amigos y banderas que iban tiñendo de rojo y blanco cada rincón del barrio. Algunos eligieron llegar con tiempo para disfrutar del ritual completo: el encuentro, la charla, la foto y la ilusión compartida. Otros, fieles a la cábala, aparecieron sobre la hora, con el paso apurado pero la misma expectativa.

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Las tribunas fueron tomando forma lentamente hasta convertirse en un mosaico vibrante. Camisetas históricas, nuevas y gastadas por el paso del tiempo se mezclaban en un mismo sentimiento. El humo de las parrillas cercanas, los cánticos que empezaban a crecer y el inconfundible murmullo de la previa le daban al estadio ese clima especial que solo se vive en partidos importantes.

Como es habitual, la cámara de UNO Santa Fe estuvo presente para capturar esas postales que resumen lo que significa Unión: pasión, pertenencia y una hinchada que nunca falla cuando el equipo más la necesita.

Las fotos de los hinchas de Colón

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Unión Talleres 15 de Abril
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