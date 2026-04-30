El sospechoso, oriundo de La Rioja, fue detenido por la PDI en el City Center de Rosario tras ser identificado por cámaras de seguridad. La Justicia lo investiga por la sustracción de dinero en efectivo de la Catedral Inmaculada Concepción.

Del templo al casino: detuvieron al presunto ladrón de los 3 millones de la Catedral de Venado Tuerto

Un hombre acusado de robar tres millones de pesos de la catedral de Venado Tuerto fue detenido este miércoles por la tarde en el casino City Center de Rosario. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), que habían sido alertados sobre la posible presencia del sospechoso en el complejo de la zona sur.

El detenido fue identificado como Germán C., de 43 años, oriundo de la provincia de La Rioja. Según la investigación, el hurto se produjo el martes en la Catedral Inmaculada Concepción, ubicada en Belgrano al 700, en pleno centro de Venado Tuerto.

De acuerdo con fuentes del caso, el hombre habría ingresado al templo, se habría apoderado de una suma de tres millones de pesos en efectivo y luego se retiró del lugar sin ser advertido en un primer momento.

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Denuncia e investigación

La denuncia activó una investigación encabezada por la Fiscalía Regional de Venado Tuerto, a cargo de la fiscal Luciana Del Grecco. En las primeras tareas intervinieron personal de la Comisaría 2ª de esa ciudad y efectivos de la PDI.

A partir del análisis de registros fílmicos y otras medidas investigativas, los agentes lograron establecer la identidad y las características físicas del sospechoso. Con esa información, los investigadores determinaron que el hombre podía encontrarse en el casino del City Center de Rosario.

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Efectivos de la PDI se dirigieron entonces al casino y realizaron recorridas dentro del complejo hasta localizar a un hombre que coincidía con las características relevadas en la pesquisa. Tras identificarlo y recibir la orden judicial correspondiente, procedieron a detenerlo.

Germán C. fue trasladado a una sede de la Policía de Investigaciones y quedó a disposición de la Justicia. En el operativo trabajó personal del Departamento Operativo PDI de Distrito Venado Tuerto, Distrito Rosario y la Comisaría 2ª venadense.