Sarmiento, entre el desahogo y la bronca en Colón: "Nos queda una sensación amarga"

El volante Darío Sarmiento convirtió un golazo en el 1-1 de Colón ante Los Andes en el Gallardón, pero no pudo ocultar su frustración por no haber ganado

El empate dejó más sensaciones amargas que certezas en Colón . Si hay un reflejo claro de eso fue la palabra de Darío Sarmiento , autor de un verdadero golazo en la igualdad 1-1 frente a Los Andes , en el estadio Eduardo Gallardón por la fecha 12 de la Zona A de la Primera Nacional.

“El sabor es malo” , resumió sin vueltas. A pesar de haber abierto el marcador y de un buen primer tiempo del equipo, el volante reconoció que el desarrollo cambió por completo tras el empate del rival: “El segundo tiempo fue diferente. Nos atacaron bastante y cuando nos marcaron, todo cambió. No queda otra que laburar”.

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Sarmiento, que tuvo su chance desde el arranque, también valoró el respaldo que recibió dentro del plantel: “Todos me apoyaron y sentí la confianza del equipo para jugar libremente”. Esa soltura se tradujo en el gol que ilusionó al Sabalero, aunque no alcanzó para cerrar el partido. “Estoy contento por el gol, pero frustrado por el resultado, porque queríamos los tres puntos”, insistió.

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El desahogo de Sarmiento en Colón

Más allá de lo futbolístico, el mediocampista dejó ver su lado más íntimo. En medio de un puñado de meses difíciles, el tanto tuvo una dedicatoria especial: “Pasaron muchas cosas y este gol es para mi viejo, que debe estar contento”.