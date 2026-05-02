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Atención Colapinto: cambió el horario del Gran Premio de Miami

La FIA confirmó que el Gran Premio de Miami de F1 sufrió una modificación de último momento en su horario debido a las condiciones climáticas

2 de mayo 2026 · 22:11hs
Atención Colapinto: cambió el horario del Gran Premio de Miami

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó que el Gran Premio de Miami de F1 sufrió una modificación de último momento en su horario debido a las condiciones climáticas. La carrera, correspondiente a una nueva fecha de la Fórmula 1, fue adelantada tres horas respecto a su horario original ante el pronóstico de fuertes tormentas para la tarde del domingo.

• LEER MÁS: Colapinto brilló en la clasificación y largará octavo en el GP de Miami

Inicialmente prevista para las 17 (hora Argentina), la competencia se disputará finalmente a las 14 en la ciudad de Miami. La decisión fue tomada de manera conjunta entre la FIA, la organización de la Fórmula 1 y los promotores del evento, luego de evaluar los informes meteorológicos.

A través de un comunicado oficial, las autoridades explicaron que el cambio busca minimizar posibles interrupciones durante la carrera y garantizar que se desarrolle en condiciones óptimas.

Además, remarcaron que la prioridad es la seguridad de pilotos, equipos, trabajadores y aficionados, en un contexto climático que podría haber afectado seriamente el desarrollo normal del evento.

El joven piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, será quien partirá desde la pole position, después de realizar destacada actuación en la clasificación. En cuanto al argentino Franco Colapinto, largará desde el octavo puesto. A su vez, la Fórmula 2, en la que compite el argentino Nicolás Varrone, también notificó el cambio de horario para la carrera en Miami, que será a las 10.25.

Miami F1 FIA
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