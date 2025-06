Vacantes en el Poder Judicial: desde el sindicato sostienen que "la situación es crítica" y advierten sobre lo que pasa en Reconquista

Los empleados judiciales de Santa Fe advirtieron sobre la falta de cobertura de vacantes, en particular en la Defensoría Pública, que impide brindar el servicio de justicia . Juan Pablo Langella, secretario general del gremio en Santa Fe , advirtió sobre el preocupante panorama. “La situación es crítica para todo el Poder Judicial, no solo para las magistraturas sino también para los ministerios públicos. En el tema de los jueces, estamos llegando a 98 vacantes, casi un 30 por ciento a nivel provincial. Eso sobreexige a otro funcionario hacerse cargo de diferentes jurisdicciones, eso incluye a funcionarios y empleados”, destacó Langella.

En declaraciones a LT8, el representante de los empleados judiciales se refirió concretamente a la situación que se vive en la ciudad de Reconquista, en el norte de la provincia. “En esos tribunales estando vacantes los juzgados de Familia, Civil y Comercial, y Laboral (los jueces) deben viajar al menos dos días a la semana desde la localidad de Vera con todo lo que eso implica, por ejemplo desatender sus juzgados para atender los de otra ciudad”, precisó.

Nombramientos de jueces y fiscales

En cuanto al tema del atraso en la cobertura de cargos, Langella dijo que “también lo sufre el Ministerio Público de la Acusación, porque si bien se han nombrado fiscales subrogantes todavía no juró ninguno. Hay más de 34 cargos vacantes en las diferentes jurisdicciones. Y en el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal en el norte hay una desatención de los poderes públicos, en particular los que tienen la responsabilidad de designar defensores, es decir el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Poder Legislativo”.

“Ese retraso hizo que el Concejo y otras organizaciones expresen su desagrado, y en particular los actuales defensores se vieron ante la necesidad de suspender o postergar audiencias ante la Oficina de Gestión Judicial, con la presencia de un fiscal y la autorización de un juez atento a que no pueden atender dos casos a la vez. Estamos hablando de seres humanos que tienen familias y que deben cumplir con tareas, y con la colaboración de personal y funcionarios que nos lleva a una situación crítica, que no solo denunciamos nosotros sino también el Colegio de Magistrados”, manifestó Langella.

El representante del Sindicato de Trabajadores Judiciales remarcó que “este año vuelve a ver una postergación en las designaciones, y eso genera angustia y zozobra a los empleados que rindieron hace más de tres años y medio y el gobernador todavía no firmó sus ingresos a Tribunales”.

Finalmente, el dirigente subrayó: “Lo que sucedió en Reconquista, donde hubo que suspender audiencias por ausencia de defensores y funcionarios públicos, se puede replicar en otros lugares de la provincia. No cubrir las vacantes de magistrados, fiscales y defensores, que tienen a su cargo una tarea insustituible, con una responsabilidad institucional superlativa, no es el camino a seguir para pensar en una Justicia al servicio de la gente”.

Vacantes en el Poder Judicial: qué dicen los jueces

Hace un once días, el Colegio de Magistrados de Santa Fe había renovado sus reclamos por la excesiva demora de nombramientos para cubrir distintos cargos en el Poder Judicial de la provincia. Las localidades medianas o pequeñas son las más perjudicadas, con funcionarios que deben viajar largas distancias para cubrir servicios en lugares donde directamente hay jueces. En Rosario, en tanto, el fuero más afectado es Laboral, donde la Cámara de ese ámbito funciona con menos de la mitad de funcionarios.

La situación del Poder Judicial fue expuesta una vez más por el vicepresidente del Colegio, Iván Kvasina, quien reveló un dato elocuente: “Desde diciembre de 2022 no jura ningún magistrado o magistrada en toda la provincia”, y a modo de racconto recordó lo que fue la última gestión oficial seria por cubrir vacantes: “Hubo un intento que fracasó en 2023, por una desavenencias políticas entre gobierno saliente y quienes ganaban las elecciones en esa oportunidad. Hubo un retiro masivo de pliegos de la Legislatura y eso llevó a una situación de parálisis política que se mantiene hasta la fecha”.

Kvasina reveló que aún quedan “por cubrir 98 cargos de jueces, unos 32 cargos definitivos de fiscales, más unas 6 vacantes transitorias y 18 cargos de defensores. Hay que remarcar que las Defensorías tienen una estructura pequeña y eso afecta profundamente en su funcionamiento. Los defensores públicos trabajan sobre exigidos, multiplicándose para poder proveer una mínima defensa a los acusados en procesos penales que no tienen recursos para acceder para pagar su propia defensa”.

El juez remarcó que “la falta de cobertura de vacantes impacta de distintos modos. En las localidades pequeñas las consecuencias se sienten más. En poblaciones que tienen uno o dos juzgados y no tienen jueces, no hay servicio de justicia. San Cristóbal, en el norte de la provincia, no hay juez de Familia, tampoco en lo Civil y Comercial ni de Circuito. Como no tienen jueces, los magistrados de otras ciudades se tienen que viajar, salir a la ruta, para suplir la función".