La morosidad en nivel récord. ¿Cómo mejorar la recaudación sin aumentar los montos?

La morosidad de las familias continúa creciendo en Argentina y alcanzó un nivel récord en más de 20 años . Según los últimos datos del BCRA, el 12,1% de los préstamos otorgados a hogares se encuentra en situación irregular, lo que representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto al mes anterior y de 8,3 puntos frente a abril de 2025.

La tendencia muestra un deterioro sostenido: la tasa de mora acumula 18 meses consecutivos de crecimiento y pasó de 2,5% en octubre de 2024 a más del 12% en la actualidad, multiplicándose casi por cinco en poco más de un año y medio.

Frente a este escenario, las instituciones y empresas deben repensar las herramientas con las que gestionan su recaudación. Si bien el aumento de la morosidad refleja dificultades económicas en muchos hogares, no todos los pagos atrasados responden a la falta de fondos.

En muchos casos, los incumplimientos se producen por olvidos, vencimientos que pasan desapercibidos o procesos de pago poco prácticos para los usuarios. Incluso, muchas adhesiones a débito automático se realizan sobre medios de pago que no suelen tener saldo disponible al momento del cobro, generando rechazos y aumentando la mora de forma involuntaria.

En este marco, automatizar los cobros se convierte en una de las estrategias más efectivas para mejorar los niveles de cobranza y reducir la mora.

Pagar y suscribir: la solución para olvidarse de los vencimientos

Plataformas como Pago TIC se posicionan como aliados fundamentales en un camino hacia los pagos digitales y automáticos. Se trata de una solución integral de recaudación y tesorería digital que permite a las instituciones ofrecer todos los medios de pago en un mismo entorno (tarjetas de crédito y débito, transferencias, QR, DEBIN, posnet) y, al mismo tiempo, conciliar automáticamente cada transacción en un mismo lugar.

Con su funcionalidad Pagar y suscribir, los usuarios pueden realizar un pago y, al mismo tiempo, adherirse al débito automático en un solo proceso. Esto elimina fricciones en el proceso de pago, simplifica la experiencia y aumenta las posibilidades de adhesión al sistema de cobro automático desde el primer contacto.

Para las empresas e instituciones, esto se traduce en menos gestiones manuales, la posibilidad de impulsar la adhesión desde la primera interacción con el usuario y una mayor cantidad de pagos recurrentes, mejorando la previsibilidad de la recaudación.

Débito automático con múltiples medios de pago simultáneos: más opciones, más cobros exitosos

Uno de los principales desafíos de los sistemas tradicionales de pago es depender de un único medio de pago. Si una tarjeta vence, es reemplazada o presenta algún inconveniente, el cobro puede fallar.

Por esta razón, Pago TIC ofrece la herramienta débito automático con múltiples medios de pago. Con esta solución, el pagador puede asociar varios medios de pago y el sistema intenta primero con el medio principal, pero si falla, pasa automáticamente al siguiente y así sucesivamente. Todo en segundos. En la mayoría de los casos, el pago se concreta sin rechazos ni demoras.

Al ampliar las alternativas disponibles para el usuario, aumentan las probabilidades de concretar el pago en tiempo y forma, reduciendo significativamente los niveles de mora, sin necesidad de utilizar como única estrategia el aumento de las tasas o cuotas.

Es por esta razón que automatizar la cobranza no solo mejora la experiencia de quien paga, también permite a las entidades reducir tareas operativas, disminuir reclamos y contar con una recaudación más estable y previsible.

Cuando cada peso cuenta, contar con herramientas que faciliten el cobro y reduzcan los fallos a la hora de pagar puede marcar una gran diferencia. Si te interesa sumar estas soluciones a tu organización o empresa, podés obtener más info y contactarte a través de: https://pagotic.com