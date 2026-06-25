Colón aseguró a una de sus apuestas de futuro: Lucas Picech renovó hasta 2028

Mientras la atención principal está puesta en los refuerzos para la segunda rueda de la Primera Nacional, Colón también trabaja en la consolidación de sus jóvenes valores. Se anunció la extensión contractual de uno de los defensores surgidos de sus inferiores.

Colón sigue moviéndose en varios frentes. Mientras la dirigencia acelera gestiones para reforzar el plantel profesional de cara a la segunda parte de la temporada, también avanza en decisiones estratégicas vinculadas al futuro de la institución.

En ese marco, el club informó oficialmente la renovación del contrato de Lucas Picech, defensor formado en las divisiones inferiores rojinegras.

"El defensor Lucas Picech firmó la renovación de su contrato con la institución hasta diciembre de 2028", publicó la entidad sabalera en sus canales oficiales.

Una señal hacia el futuro con lo de Lucas Picech en Colón

La extensión del vínculo representa mucho más que una cuestión administrativa. En un contexto donde Colón busca potenciarse para pelear el ascenso a Primera División, la dirigencia también intenta blindar a los futbolistas que considera patrimonio de la institución y que podrían tener protagonismo en los próximos años.

Picech integra ese grupo de jugadores surgidos de las inferiores que continúan su proceso de crecimiento dentro del club.

Un defensor con recorrido en la estructura de Colón

Nacido el 15 de mayo de 2003 en La Sarita, provincia de Santa Fe, el marcador central viene formando parte de la estructura sabalera desde hace varios años.

Si bien todavía no logró consolidarse de manera definitiva en el plantel profesional, ya tuvo participación en la Primera Nacional y continúa sumando experiencia en la Reserva.

El defensor Lucas Picech firmó la renovación de su contrato con la institución hasta diciembre de 2028. pic.twitter.com/iXhQssfq55 — Club Atlético Colón (@ColonOficial) June 25, 2026

Durante la actual temporada disputó tres encuentros en la Copa Proyección Apertura, donde acumuló 243 minutos. En total, entre sus actuaciones en Primera y divisiones juveniles, registra 17 partidos oficiales y más de 1.300 minutos defendiendo la camiseta rojinegra.

La otra cara del mercado de pases en Colón

Las llegadas de Franco García, la negociación por Jonathan Herrera y la búsqueda de más incorporaciones acaparan gran parte de la atención en el mundo Colón.

Sin embargo, puertas adentro también existe una planificación enfocada en los futbolistas propios. La renovación de Picech se inscribe dentro de esa política: asegurar contratos largos para los jugadores formados en casa y evitar riesgos patrimoniales a futuro.

Pensando más allá de la temporada

Con Colón enfocado en la pelea por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional, la prioridad inmediata pasa por fortalecer al equipo de Ezequiel Medrán.

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Pero la firma de Lucas Picech hasta diciembre de 2028 demuestra que el club también busca proyectar su futuro, respaldando a los jóvenes que vienen creciendo desde las divisiones inferiores y que aspiran a ganarse un lugar en el plantel profesional en los próximos años.