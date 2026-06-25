El cuadro de 16avos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y zonas por definirse

Con varios grupos ya definidos y otros todavía en plena disputa, el nuevo cuadro de 32 equipos empieza a tomar forma: Argentina espera por el segundo del Grupo H y Sudáfrica-Canadá es el primer duelo confirmado.

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 empiezan a tomar forma, en una instancia inédita para la competencia por la ampliación a 48 selecciones, aunque todavía quedan varios lugares por definirse en la última fecha de la fase de grupos.

El nuevo formato establece que avanzan los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros, por lo que el cuadro se irá completando de manera progresiva hasta el cierre de la primera ronda.

Hasta el momento, el único cruce con ambos equipos confirmados es Sudáfrica vs. Canadá, que abrirá la ronda de 16avos el domingo 28 de junio, desde las 16, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Sudáfrica terminó segunda en el Grupo A, detrás de México, mientras que Canadá finalizó segunda en el Grupo B, detrás de Suiza.

Otro de los equipos que ya conoce fecha, sede y posible rival es Argentina, que ganó el Grupo J de manera anticipada y jugará el viernes 3 de julio, a las 19 hs, en el Hard Rock Stadium de Miami, ante el segundo del Grupo H.

Ese rival saldrá de una zona que todavía tiene en carrera a España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, por lo que el equipo de Lionel Scaloni deberá esperar hasta el cierre de ese grupo para conocer a su próximo adversario.

También está confirmado que Brasil, ganador del Grupo C, jugará el lunes 29 de junio, desde las 14, en el NRG Stadium de Houston, ante el segundo del Grupo F.

La Verdeamarela terminó primera por diferencia de gol sobre Marruecos, que también avanzó y quedó instalada en otro sector del cuadro.

El seleccionado marroquí, segundo del Grupo C, se medirá con el ganador del Grupo F el lunes 29 de junio, a las 22, en el Estadio BBVA de Monterrey.

En esa zona aparecen todavía en disputa Países Bajos, Japón y Suecia, por lo que Brasil y Marruecos mirarán de cerca esa definición para conocer sus rivales.

Por su parte, Alemania, ya clasificada como ganadora del Grupo E, jugará el lunes 29 de junio, a las 17.30, en el Gillette Stadium de Foxborough, ante uno de los mejores terceros provenientes de los grupos A, B, C, D o F.

México, líder del Grupo A con puntaje perfecto, disputará su cruce el martes 30 de junio, desde las 22, en el Estadio Azteca, frente a un tercero de los grupos C, E, F, H o I.

Otro de los anfitriones que ya tiene asegurado su lugar es Estados Unidos, ganador del Grupo D, que jugará el miércoles 1 de julio, a las 21, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, ante un tercero de los grupos B, E, F, I o J.

Suiza, que terminó primera en el Grupo B, tendrá acción el viernes 3 de julio, a las 00, en el BC Place de Vancouver, ante un tercero de los grupos E, F, G, I o J.

El resto del cuadro todavía depende de la definición de varios grupos, pero ya aparecen clasificados equipos como Francia, Noruega, Colombia y Bosnia y Herzegovina, aunque algunos aún deben conocer si avanzarán como líderes, escoltas o terceros.

Los cruces de 16avos del Mundial se perfilan de esta manera: