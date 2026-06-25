Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

El cuadro de 16avos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y zonas por definirse

Con varios grupos ya definidos y otros todavía en plena disputa, el nuevo cuadro de 32 equipos empieza a tomar forma: Argentina espera por el segundo del Grupo H y Sudáfrica-Canadá es el primer duelo confirmado.

Ovación

Por Ovación

25 de junio 2026 · 13:02hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El cuadro de 16avos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y zonas por definirse

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 empiezan a tomar forma, en una instancia inédita para la competencia por la ampliación a 48 selecciones, aunque todavía quedan varios lugares por definirse en la última fecha de la fase de grupos.

El nuevo formato establece que avanzan los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros, por lo que el cuadro se irá completando de manera progresiva hasta el cierre de la primera ronda.

Hasta el momento, el único cruce con ambos equipos confirmados es Sudáfrica vs. Canadá, que abrirá la ronda de 16avos el domingo 28 de junio, desde las 16, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Sudáfrica terminó segunda en el Grupo A, detrás de México, mientras que Canadá finalizó segunda en el Grupo B, detrás de Suiza.

Otro de los equipos que ya conoce fecha, sede y posible rival es Argentina, que ganó el Grupo J de manera anticipada y jugará el viernes 3 de julio, a las 19 hs, en el Hard Rock Stadium de Miami, ante el segundo del Grupo H.

Ese rival saldrá de una zona que todavía tiene en carrera a España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, por lo que el equipo de Lionel Scaloni deberá esperar hasta el cierre de ese grupo para conocer a su próximo adversario.

También está confirmado que Brasil, ganador del Grupo C, jugará el lunes 29 de junio, desde las 14, en el NRG Stadium de Houston, ante el segundo del Grupo F.

La Verdeamarela terminó primera por diferencia de gol sobre Marruecos, que también avanzó y quedó instalada en otro sector del cuadro.

El seleccionado marroquí, segundo del Grupo C, se medirá con el ganador del Grupo F el lunes 29 de junio, a las 22, en el Estadio BBVA de Monterrey.

En esa zona aparecen todavía en disputa Países Bajos, Japón y Suecia, por lo que Brasil y Marruecos mirarán de cerca esa definición para conocer sus rivales.

Por su parte, Alemania, ya clasificada como ganadora del Grupo E, jugará el lunes 29 de junio, a las 17.30, en el Gillette Stadium de Foxborough, ante uno de los mejores terceros provenientes de los grupos A, B, C, D o F.

México, líder del Grupo A con puntaje perfecto, disputará su cruce el martes 30 de junio, desde las 22, en el Estadio Azteca, frente a un tercero de los grupos C, E, F, H o I.

Otro de los anfitriones que ya tiene asegurado su lugar es Estados Unidos, ganador del Grupo D, que jugará el miércoles 1 de julio, a las 21, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, ante un tercero de los grupos B, E, F, I o J.

Suiza, que terminó primera en el Grupo B, tendrá acción el viernes 3 de julio, a las 00, en el BC Place de Vancouver, ante un tercero de los grupos E, F, G, I o J.

El resto del cuadro todavía depende de la definición de varios grupos, pero ya aparecen clasificados equipos como Francia, Noruega, Colombia y Bosnia y Herzegovina, aunque algunos aún deben conocer si avanzarán como líderes, escoltas o terceros.

Los cruces de 16avos del Mundial se perfilan de esta manera:

  • Sudáfrica vs. Canadá Domingo 28 de junio, 16.00, SoFi Stadium, Los Ángeles.
  • Brasil vs. segundo del Grupo F Lunes 29 de junio, 14.00, NRG Stadium, Houston.
  • Alemania vs. tercero de A/B/C/D/F Lunes 29 de junio, 17.30, Gillette Stadium, Foxborough.
  • Ganador del Grupo F vs. Marruecos Lunes 29 de junio, 22.00, Estadio BBVA, Monterrey.
  • Ganador del Grupo I vs. tercero de C/D/F/G/H Martes 30 de junio, 18.00, MetLife Stadium, East Rutherford.
  • Segundo del Grupo E vs. segundo del Grupo I Martes 30 de junio, 14.00, AT&T Stadium, Arlington.
  • México vs. tercero de C/E/F/H/I Martes 30 de junio, 22.00, Estadio Azteca, Ciudad de México.
  • Ganador del Grupo L vs. tercero de E/H/I/J/K Miércoles 1 de julio, 13.00, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.
  • Ganador del Grupo G vs. tercero de A/E/H/I/J Miércoles 1 de julio, 17.00, Lumen Field, Seattle.
  • Estados Unidos vs. tercero de B/E/F/I/J Miércoles 1 de julio, 21.00, Levi’s Stadium, Santa Clara.
  • Ganador del Grupo H vs. segundo del Grupo J Jueves 2 de julio, 16.00, SoFi Stadium, Los Ángeles.
  • Segundo del Grupo K vs. segundo del Grupo L Jueves 2 de julio, 20.00, BMO Field, Toronto.
  • Suiza vs. tercero de E/F/G/I/J Viernes 3 de julio, 00.00, BC Place, Vancouver.
  • Segundo del Grupo D vs. segundo del Grupo G Viernes 3 de julio, 15.00, AT&T Stadium, Arlington.
  • Argentina vs. segundo del Grupo H Viernes 3 de julio, 19.00, Hard Rock Stadium, Miami.
  • Ganador del Grupo K vs. tercero de D/E/I/J/L Viernes 3 de julio, 22.30, Arrowhead Stadium, Kansas City.

Mundial Argentina Sudáfrica
Noticias relacionadas
mundial 2026: suiza y canada definen quien se queda con el grupo b

Mundial 2026: Suiza y Canadá definen quién se queda con el Grupo B

croacia supero por la minima a panama y sigue con vida en el mundial 2026

Croacia superó por la mínima a Panamá y sigue con vida en el Mundial 2026

colombia le gano a congo y lidera el grupo k del mundial 2026

Colombia le ganó a Congo y lidera el Grupo K del Mundial 2026

lionel messi cumple 39 anos en plena busqueda de su segundo mundial

Lionel Messi cumple 39 años en plena búsqueda de su segundo Mundial

Lo último

Colón le apunta a Deportivo Madryn mientras espera novedades en el mercado

Colón le apunta a Deportivo Madryn mientras espera novedades en el mercado

Un horno volvió a funcionar y se reanudan las cremaciones en el Cementerio Municipal

Un horno volvió a funcionar y se reanudan las cremaciones en el Cementerio Municipal

El municipio de Santa Fe refuerza la asistencia a unas 150 personas en situación de calle ante las bajas temperaturas

El municipio de Santa Fe refuerza la asistencia a unas 150 personas en situación de calle ante las bajas temperaturas

Último Momento
Colón le apunta a Deportivo Madryn mientras espera novedades en el mercado

Colón le apunta a Deportivo Madryn mientras espera novedades en el mercado

Un horno volvió a funcionar y se reanudan las cremaciones en el Cementerio Municipal

Un horno volvió a funcionar y se reanudan las cremaciones en el Cementerio Municipal

El municipio de Santa Fe refuerza la asistencia a unas 150 personas en situación de calle ante las bajas temperaturas

El municipio de Santa Fe refuerza la asistencia a unas 150 personas en situación de calle ante las bajas temperaturas

Profini: Es una oportunidad que soñé toda mi vida, en algún momento voy a volver a Unión

Profini: "Es una oportunidad que soñé toda mi vida, en algún momento voy a volver a Unión"

Colapinto mira Austria con optimismo: Traemos mejoras que deberían ayudarnos

Colapinto mira Austria con optimismo: "Traemos mejoras que deberían ayudarnos"

Ovación
Profini: Es una oportunidad que soñé toda mi vida, en algún momento voy a volver a Unión

Profini: "Es una oportunidad que soñé toda mi vida, en algún momento voy a volver a Unión"

Colón aseguró a una de sus apuestas de futuro: Lucas Picech renovó hasta 2028

Colón aseguró a una de sus apuestas de futuro: Lucas Picech renovó hasta 2028

Colón avanzó para rescindir el contrato con Facundo Castro

Colón avanzó para rescindir el contrato con Facundo Castro

La Liga Nacional ya tiene calendario y Unión sigue sin resolver su futuro

La Liga Nacional ya tiene calendario y Unión sigue sin resolver su futuro

Qué rival le puede tocar a la Selección Argentina en los 16avos del Mundial 2026

Qué rival le puede tocar a la Selección Argentina en los 16avos del Mundial 2026

Policiales
Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe