La cuantiosa deuda que Unión mantiene con Juventud Las Piedras y por la cual fue inhibido

El club uruguayo Juventud Las Piedras decidió acudir a la FIFA para que Unión sea inhibido, ya que el Tate le adeuda una suma importante por la compra del 50% de Maizon Rodríguez

Unión debe pagar más de 500.000 dólares para saldar la deuda por Maizon Rodríguez.

La noticia cayó como una bomba en el mundo Unión. Y es que en pleno mercado de pases, el club recibió una nueva inhibición. Esta vez, el reclamo llegó por parte del club uruguayo Juventud Las Piedras.

Y es que el Tate a mediados del 2025, adquirió el 50% de la ficha de Maizon Rodríguez, pero en realidad pagó una sola cuota, de los 825.000 dólares en que se había realizado la operación.

Por ello y pasado el tiempo, el club uruguayo decidió accionar. Y apuró la situación, luego de que Unión rechazara dos ofertas por Rodríguez, la primera de ellas por parte de Botafogo y la segunda de Independiente.

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Frente a este escenario, Juventud Las Piedras pidió la inhibición ante FIFA y ahora Unión deberá pagar 500.000 dólares más intereses para saldar la deuda.

El reclamo de Juventud había sido estimado inicialmente en unos 250.000 dólares por documentos vencidos. Sin embargo, el total de la deuda asciende a los 500.000 dólares más intereses. Y a eso hay que sumarles los casi 100.000 dólares que Unión le debe pagar al ecuatoriano José Angulo.