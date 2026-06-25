Uno Santa Fe | Información General | casa

El sueño de la casa propia importado: una familia de Santa Fe compró por internet una vivienda china

Es una casa prefabricada que llegó en un contenedor y se ensambló en una hora, sobre un terreno que los dueños tenían en Santa Fe

25 de junio 2026 · 13:02hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El sueño de la casa propia importado: una familia de Santa Fe compró por internet una vivienda china

El sueño de la casa propia importado: una familia de Santa Fe compró por internet una vivienda china

Ante la necesidad de un techo propio tras el fin de su contrato de alquiler, una familia de la ciudad de Santa Fe tomó una decisión poco convencional: importó una casa prefabricada desde China. Leticia Leites, contó los detalles del proceso y explicó los motivos económicos y logísticos que la llevaron a adquirir una vivienda por internet.

La odisea comenzó a mediados del año pasado cuando los dueños de la vivienda que alquilaban les informaron que debían desocuparla en seis meses porque iba a ser vendida. Frente a los altos costos del mercado inmobiliario y la escasez de propiedades amplias para toda la familia, comenzaron a buscar alternativas con una ventaja: tenían un terreno propio. Construir de forma tradicional quedó descartado por los tiempos que requería, por lo que empezaron a investigar opciones modulares en el mercado local y en el exterior.

Fue así que la familia dio con empresas asiáticas que ofrecían este tipo de estructuras a un valor muy inferior al nacional. Según detalló Leticia, construir de forma tradicional en Argentina rondaba los 1.400 dólares por metro cuadrado, y las casas modulares locales costaban entre 1.000 y 1.200 dólares. En cambio, la vivienda china costó 700 dólares el metro cuadrado. Esta tarifa final incluyó la propiedad instalada, los trámites aduaneros, el viaje en barco y el uso de grúas. En total, invirtieron cerca de 50.000 dólares por una propiedad de 72 metros cuadrados con tres habitaciones y un baño.

Importación y armado de la casa

La operatoria no estuvo exenta de temores. “La desconfianza estaba obviamente, porque no es lo mismo comprar una campera que literalmente una casa”, reconoció la dueña. Para evitar inconvenientes con las estrictas normativas de comercio exterior, optaron por contratar a un importador santafesino que gestionó los trámites, ya que las regulaciones exigen, entre otras cosas, analizar los metales de la construcción antes de autorizar su ingreso.

Luego de dos meses de viaje en barco, el módulo arribó al terreno. Como el predio ya estaba cercado, no pudieron utilizar maquinarias pesadas para la instalación final. "No quedó otra que llamar a mis familiares, amigos, hermanos, tíos y todo, y la abrimos entre unas 15 personas", relató Leticia. Con la ayuda de una estructura especial aportada por un amigo, desplegaron las paredes y los techos manualmente. "Se abre en una hora y es una locura también ver ese proceso", aseguró.

La vivienda está construida en acero y revestida en su interior con fibra de bambú. Trae conexiones eléctricas y desagües listos para acoplar a la red general, además de un baño amueblado y el mobiliario base de la cocina, elementos que la empresa permite personalizar mediante actualizaciones de calidad. Al tratarse de un bien mueble, no se puede escriturar como un inmueble tradicional, pero sí permite ser asegurada y si la familia lo deseara, podría ser trasladada a otra provincia. Según indicaron los fabricantes, tiene una durabilidad estimada de 30 años.

Ya instalados desde hace dos meses, la familia disfruta de su nuevo hogar mientras termina de ajustar pequeños detalles estéticos de embellecimiento, como la colocación de zócalos y pintura. La casa, que alteró la rutina del barrio el día que llegó, hoy es el refugio definitivo de esta familia santafesina. “Realmente ahora sí la estoy disfrutando y estamos contentos y calentitos. Sentir eso que es la felicidad de cuando llegó este mes y no pagar el alquiler fue creo que lo mejor que me pasó”, concluyó Leticia.

casa China Santa Fe prefabricada
Noticias relacionadas
Horóscopo Cáncer

Horóscopo: predicciones signo por signo

Ansés confirmó el calendario de pagos de julio: cuándo cobran jubilados y pensionados

Ansés confirmó el calendario de pagos de julio: cuándo cobran jubilados y pensionados

Horóscopo Cáncer

Horóscopo: predicciones signo por signo

¿Modernización o chatarrización? El gobierno de Javier Milei flexibiliza la importación de maquinaria usada

¿Modernización o chatarrización? El gobierno de Javier Milei flexibiliza la importación de maquinaria usada

Lo último

Colón le apunta a Deportivo Madryn mientras espera novedades en el mercado

Colón le apunta a Deportivo Madryn mientras espera novedades en el mercado

Un horno volvió a funcionar y se reanudan las cremaciones en el Cementerio Municipal

Un horno volvió a funcionar y se reanudan las cremaciones en el Cementerio Municipal

El municipio de Santa Fe refuerza la asistencia a unas 150 personas en situación de calle ante las bajas temperaturas

El municipio de Santa Fe refuerza la asistencia a unas 150 personas en situación de calle ante las bajas temperaturas

Último Momento
Colón le apunta a Deportivo Madryn mientras espera novedades en el mercado

Colón le apunta a Deportivo Madryn mientras espera novedades en el mercado

Un horno volvió a funcionar y se reanudan las cremaciones en el Cementerio Municipal

Un horno volvió a funcionar y se reanudan las cremaciones en el Cementerio Municipal

El municipio de Santa Fe refuerza la asistencia a unas 150 personas en situación de calle ante las bajas temperaturas

El municipio de Santa Fe refuerza la asistencia a unas 150 personas en situación de calle ante las bajas temperaturas

Profini: Es una oportunidad que soñé toda mi vida, en algún momento voy a volver a Unión

Profini: "Es una oportunidad que soñé toda mi vida, en algún momento voy a volver a Unión"

Colapinto mira Austria con optimismo: Traemos mejoras que deberían ayudarnos

Colapinto mira Austria con optimismo: "Traemos mejoras que deberían ayudarnos"

Ovación
Profini: Es una oportunidad que soñé toda mi vida, en algún momento voy a volver a Unión

Profini: "Es una oportunidad que soñé toda mi vida, en algún momento voy a volver a Unión"

Colón aseguró a una de sus apuestas de futuro: Lucas Picech renovó hasta 2028

Colón aseguró a una de sus apuestas de futuro: Lucas Picech renovó hasta 2028

Colón avanzó para rescindir el contrato con Facundo Castro

Colón avanzó para rescindir el contrato con Facundo Castro

La Liga Nacional ya tiene calendario y Unión sigue sin resolver su futuro

La Liga Nacional ya tiene calendario y Unión sigue sin resolver su futuro

Qué rival le puede tocar a la Selección Argentina en los 16avos del Mundial 2026

Qué rival le puede tocar a la Selección Argentina en los 16avos del Mundial 2026

Policiales
Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe