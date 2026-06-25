Uno Santa Fe | Ovación | Selección

Qué rival le puede tocar a la Selección Argentina en los 16avos del Mundial 2026

La Selección Argentina terminó primera en su Grupo J, y espera rival en los 16avos. Todas las alternativas para saber a quién enfrentará.

Ovación

Por Ovación

25 de junio 2026 · 13:29hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Qué rival le puede tocar a la Selección Argentina en los 16avos del Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y la Selección Argentina, ya clasificada y dueña del primer puesto del Grupo J, espera conocer quién será su adversario en los dieciseisavos de final.

Aunque las posibilidades matemáticas todavía mantienen abiertas varias alternativas, un simulador elaborado por el prestigioso medio estadounidense The Athletic ubica a Cape Verde como el rival más probable para el equipo de Lionel Scaloni.

La gran sorpresa del Grupo H del Mundial

Según las proyecciones estadísticas del medio norteamericano, Cabo Verde cuenta con un 55% de probabilidades de finalizar en el segundo puesto del Grupo H y transformarse en el próximo rival argentino el viernes 3 de julio en Miami.

La selección africana se convirtió en una de las revelaciones del campeonato. En su estreno consiguió un histórico empate sin goles frente a Spain, uno de los grandes candidatos al título, y posteriormente igualó 2-2 frente a Uruguay, resultado que complicó seriamente las aspiraciones del conjunto celeste.

Sin nombres de gran repercusión internacional y disputando su primera Copa del Mundo, los caboverdianos lograron instalarse en la pelea por la clasificación y ahora aparecen como el cruce más probable para la Albiceleste.

Arabia Saudita, la otra alternativa fuerte para la Selección Argentina

Detrás de Cabo Verde aparece Saudi Arabia, que posee un 29% de posibilidades de quedarse con el segundo lugar del grupo.

Más lejos quedan España, con un 10%, y Uruguay, con apenas un 6%, en un escenario que incluso contempla una eliminación temprana del seleccionado sudamericano.

Paradójicamente, España sigue siendo el amplio favorito para quedarse con el liderazgo de la zona, con un 84% de probabilidades de terminar primero.

Cómo se define el Grupo H

La última fecha tendrá dos partidos decisivos:

  • Uruguay vs. Spain
  • Cape Verde vs. Saudi Arabia

De esos resultados surgirá el segundo clasificado que enfrentará a Argentina en la siguiente instancia.

Los escenarios principales para definir al rival de Argentina

Argentina enfrentará a España si:

- Uruguay derrota a España y empatan Cabo Verde y Arabia Saudita.

- Uruguay derrota a España y Arabia Saudita vence a Cabo Verde.

Argentina enfrentará a Cabo Verde si:

- España derrota a Uruguay y Cabo Verde vence a Arabia Saudita.

- España derrota a Uruguay y Cabo Verde empata con Arabia Saudita.

Argentina enfrentará a Arabia Saudita si:

- España derrota a Uruguay y Arabia Saudita vence a Cabo Verde.

- España y Uruguay empatan y Arabia Saudita derrota a Cabo Verde.

También puede haber desempates

La definición del segundo puesto incluso podría llegar a depender de criterios de desempate como diferencia de gol, goles convertidos, fair play o ranking FIFA.

Uno de los escenarios más complejos contempla un empate entre España y Uruguay combinado con una goleada de Cabo Verde sobre Arabia Saudita, situación que podría obligar a desempatar entre españoles y africanos para determinar quién enfrentará a la Selección Argentina.

Por ahora, los números favorecen claramente a Cabo Verde. Sin embargo, la última jornada del Grupo H todavía promete varios giros antes de definir el próximo obstáculo de la Albiceleste en el camino hacia los octavos de final.

Selección Argentina Mundial
Noticias relacionadas
lionel messi cumple 39 anos en plena busqueda de su segundo mundial

Lionel Messi cumple 39 años en plena búsqueda de su segundo Mundial

El posible camino hasta la final para la Selección Argentina.

Días, horarios y posibles rivales: así es el camino de la Selección Argentina

Argentina venció a Austria y Messi volvió a ser la gran figura del equipo.

El uno por uno de la Selección Argentina en el triunfo ante Austria

scaloni analiza cambios y mantiene varias dudas para enfrentar a austria

Scaloni analiza cambios y mantiene varias dudas para enfrentar a Austria

Lo último

Colón le apunta a Deportivo Madryn mientras espera novedades en el mercado

Colón le apunta a Deportivo Madryn mientras espera novedades en el mercado

Un horno volvió a funcionar y se reanudan las cremaciones en el Cementerio Municipal

Un horno volvió a funcionar y se reanudan las cremaciones en el Cementerio Municipal

El municipio de Santa Fe refuerza la asistencia a unas 150 personas en situación de calle ante las bajas temperaturas

El municipio de Santa Fe refuerza la asistencia a unas 150 personas en situación de calle ante las bajas temperaturas

Último Momento
Colón le apunta a Deportivo Madryn mientras espera novedades en el mercado

Colón le apunta a Deportivo Madryn mientras espera novedades en el mercado

Un horno volvió a funcionar y se reanudan las cremaciones en el Cementerio Municipal

Un horno volvió a funcionar y se reanudan las cremaciones en el Cementerio Municipal

El municipio de Santa Fe refuerza la asistencia a unas 150 personas en situación de calle ante las bajas temperaturas

El municipio de Santa Fe refuerza la asistencia a unas 150 personas en situación de calle ante las bajas temperaturas

Profini: Es una oportunidad que soñé toda mi vida, en algún momento voy a volver a Unión

Profini: "Es una oportunidad que soñé toda mi vida, en algún momento voy a volver a Unión"

Colapinto mira Austria con optimismo: Traemos mejoras que deberían ayudarnos

Colapinto mira Austria con optimismo: "Traemos mejoras que deberían ayudarnos"

Ovación
Profini: Es una oportunidad que soñé toda mi vida, en algún momento voy a volver a Unión

Profini: "Es una oportunidad que soñé toda mi vida, en algún momento voy a volver a Unión"

Colón aseguró a una de sus apuestas de futuro: Lucas Picech renovó hasta 2028

Colón aseguró a una de sus apuestas de futuro: Lucas Picech renovó hasta 2028

Colón avanzó para rescindir el contrato con Facundo Castro

Colón avanzó para rescindir el contrato con Facundo Castro

La Liga Nacional ya tiene calendario y Unión sigue sin resolver su futuro

La Liga Nacional ya tiene calendario y Unión sigue sin resolver su futuro

Qué rival le puede tocar a la Selección Argentina en los 16avos del Mundial 2026

Qué rival le puede tocar a la Selección Argentina en los 16avos del Mundial 2026

Policiales
Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe