Qué rival le puede tocar a la Selección Argentina en los 16avos del Mundial 2026

La Selección Argentina terminó primera en su Grupo J, y espera rival en los 16avos. Todas las alternativas para saber a quién enfrentará.

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y la Selección Argentina, ya clasificada y dueña del primer puesto del Grupo J, espera conocer quién será su adversario en los dieciseisavos de final.

Aunque las posibilidades matemáticas todavía mantienen abiertas varias alternativas, un simulador elaborado por el prestigioso medio estadounidense The Athletic ubica a Cape Verde como el rival más probable para el equipo de Lionel Scaloni.

La gran sorpresa del Grupo H del Mundial

Según las proyecciones estadísticas del medio norteamericano, Cabo Verde cuenta con un 55% de probabilidades de finalizar en el segundo puesto del Grupo H y transformarse en el próximo rival argentino el viernes 3 de julio en Miami.

La selección africana se convirtió en una de las revelaciones del campeonato. En su estreno consiguió un histórico empate sin goles frente a Spain, uno de los grandes candidatos al título, y posteriormente igualó 2-2 frente a Uruguay, resultado que complicó seriamente las aspiraciones del conjunto celeste.

Sin nombres de gran repercusión internacional y disputando su primera Copa del Mundo, los caboverdianos lograron instalarse en la pelea por la clasificación y ahora aparecen como el cruce más probable para la Albiceleste.

Arabia Saudita, la otra alternativa fuerte para la Selección Argentina

Detrás de Cabo Verde aparece Saudi Arabia, que posee un 29% de posibilidades de quedarse con el segundo lugar del grupo.

Más lejos quedan España, con un 10%, y Uruguay, con apenas un 6%, en un escenario que incluso contempla una eliminación temprana del seleccionado sudamericano.

Paradójicamente, España sigue siendo el amplio favorito para quedarse con el liderazgo de la zona, con un 84% de probabilidades de terminar primero.

Cómo se define el Grupo H

La última fecha tendrá dos partidos decisivos:

Uruguay vs. Spain

Cape Verde vs. Saudi Arabia

De esos resultados surgirá el segundo clasificado que enfrentará a Argentina en la siguiente instancia.

Los escenarios principales para definir al rival de Argentina

Argentina enfrentará a España si:

- Uruguay derrota a España y empatan Cabo Verde y Arabia Saudita.

- Uruguay derrota a España y Arabia Saudita vence a Cabo Verde.

Argentina enfrentará a Cabo Verde si:

- España derrota a Uruguay y Cabo Verde vence a Arabia Saudita.

- España derrota a Uruguay y Cabo Verde empata con Arabia Saudita.

Argentina enfrentará a Arabia Saudita si:

- España derrota a Uruguay y Arabia Saudita vence a Cabo Verde.

- España y Uruguay empatan y Arabia Saudita derrota a Cabo Verde.

También puede haber desempates

La definición del segundo puesto incluso podría llegar a depender de criterios de desempate como diferencia de gol, goles convertidos, fair play o ranking FIFA.

Uno de los escenarios más complejos contempla un empate entre España y Uruguay combinado con una goleada de Cabo Verde sobre Arabia Saudita, situación que podría obligar a desempatar entre españoles y africanos para determinar quién enfrentará a la Selección Argentina.

Por ahora, los números favorecen claramente a Cabo Verde. Sin embargo, la última jornada del Grupo H todavía promete varios giros antes de definir el próximo obstáculo de la Albiceleste en el camino hacia los octavos de final.