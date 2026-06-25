Uno Santa Fe | Ovación | Selección

Siete jugadores de la Selección podrían debutar en el Mundial ante Jordania

El encuentro frente al seleccionado asiático aparece como una oportunidad para que varios futbolistas sumen sus primeros minutos en una Copa del Mundo.

Ovación

Por Ovación

25 de junio 2026 · 11:38hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Siete jugadores de la Selección podrían debutar en el Mundial ante Jordania

La Selección argentina afrontará un nuevo compromiso internacional ante Jordania, en un encuentro que podría marcar el debut mundialista de hasta siete futbolistas que aún no sumaron minutos en una Copa del Mundo.

El partido, que corresponde a la tercera presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo, aparece como una oportunidad ideal para que varios jugadores que integran el plantel puedan tener su estreno en esta competencia.

Los siete jugadores de la Selección que debutarían en el Mundial

En el arco, en caso de que Lionel Scaloni decida darle descanso a Emiliano “Dibu” Martínez, cualquiera de sus suplentes podría tener su estreno absoluto en Mundiales. Gerónimo Rulli cuenta con la medalla de campeón en Qatar 2022, aunque no disputó minutos ya que el arquero titular jugó los siete partidos. Por su parte, Juan Musso fue campeón de América en 2021 y de la Finalíssima, pero no fue convocado al último Mundial y está viviendo su primera experiencia en la competencia.

En defensa, ya está confirmado que Cristian Romero no será de la partida debido a una molestia en la rodilla derecha que lo obligó a salir en el encuentro ante Austria. Nicolás Otamendi tiene asegurado su lugar en la zaga, pero en una eventual rotación también podría haber cambios en el otro sector. En ese caso, podría ingresar Marcos Senesi, quien reemplazó a Leonardo Balerdi en la lista y tendría la posibilidad de debutar en el torneo.

El mediocampo también tendría nombres sin minutos mundialistas. El caso más llamativo es el de Giovani Lo Celso, una pieza clave durante todo el ciclo de Scaloni. El rosarino, campeón de América en 2021 y 2024 y de la Finalíssima en 2022, se perdió el Mundial de Qatar por lesión. Sin embargo, había sido parte del plantel en Rusia 2018, aunque no sumó minutos bajo la conducción de Jorge Sampaoli.

Otro de los que podría tener su estreno es Valentín Barco, quien se ganó un lugar en la lista tras una destacada temporada en el Racing de Estrasburgo —que derivó en su transferencia al Chelsea— y buenas actuaciones en los amistosos previos. Incluso convirtió el gol del triunfo ante Islandia y aparece como una de las opciones con mayores chances de debutar.

La lista de posibles debutantes se completa con Giuliano Simeone y José Manuel López, dos futbolistas que representan el recambio generacional que comienza a consolidarse en la Selección. El delantero del Atlético de Madrid sumó más minutos que el atacante del Palmeiras, aunque ninguno participó aún en este Mundial.

En el caso de López, su presencia en el equipo titular aparece más complicada, ya que Julián Álvarez sería la principal opción para iniciar el encuentro.

De esta manera, el duelo ante Jordania no solo será una prueba futbolística, sino también una oportunidad para que nuevos nombres comiencen a escribir su propia historia con la camiseta argentina en el escenario mundialista.

Selección Mundial Jordania
Noticias relacionadas
El posible camino hasta la final para la Selección Argentina.

Días, horarios y posibles rivales: así es el camino de la Selección Argentina

Argentina venció a Austria y Messi volvió a ser la gran figura del equipo.

El uno por uno de la Selección Argentina en el triunfo ante Austria

scaloni analiza cambios y mantiene varias dudas para enfrentar a austria

Scaloni analiza cambios y mantiene varias dudas para enfrentar a Austria

que equipo titular colocaria scaloni para buscar la clasificacion ante austria

Qué equipo titular colocaría Scaloni para buscar la clasificación ante Austria

Lo último

Gimnasia acordó la continuidad de Germán Conti

Gimnasia acordó la continuidad de Germán Conti

Colón pretende incorporar un defensor y suena el nombre de un campeón

Colón pretende incorporar un defensor y suena el nombre de un campeón

Concejales presentaron un proyecto para crear una GSI Costera que proteja los terraplenes y defensas de Santa Fe

Concejales presentaron un proyecto para crear una GSI Costera que proteja los terraplenes y defensas de Santa Fe

Último Momento
Gimnasia acordó la continuidad de Germán Conti

Gimnasia acordó la continuidad de Germán Conti

Colón pretende incorporar un defensor y suena el nombre de un campeón

Colón pretende incorporar un defensor y suena el nombre de un campeón

Concejales presentaron un proyecto para crear una GSI Costera que proteja los terraplenes y defensas de Santa Fe

Concejales presentaron un proyecto para crear una GSI Costera que proteja los terraplenes y defensas de Santa Fe

Qué sectores se beneficiarían con la sanción del súper RIGI

Qué sectores se beneficiarían con la sanción del súper RIGI

Siete jugadores de la Selección podrían debutar en el Mundial ante Jordania

Siete jugadores de la Selección podrían debutar en el Mundial ante Jordania

Ovación
Colón aseguró a una de sus apuestas de futuro: Lucas Picech renovó hasta 2028

Colón aseguró a una de sus apuestas de futuro: Lucas Picech renovó hasta 2028

Siete jugadores de la Selección podrían debutar en el Mundial ante Jordania

Siete jugadores de la Selección podrían debutar en el Mundial ante Jordania

Colón pretende incorporar un defensor y suena el nombre de un campeón

Colón pretende incorporar un defensor y suena el nombre de un campeón

Se definió el equipo argentino para el Pan Pacific Championships

Se definió el equipo argentino para el Pan Pacific Championships

Se juega este fin de semana la cuarta fecha de la Copa Santa Fe

Se juega este fin de semana la cuarta fecha de la Copa Santa Fe

Policiales
Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe