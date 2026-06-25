Siete jugadores de la Selección podrían debutar en el Mundial ante Jordania

El encuentro frente al seleccionado asiático aparece como una oportunidad para que varios futbolistas sumen sus primeros minutos en una Copa del Mundo.

La Selección argentina afrontará un nuevo compromiso internacional ante Jordania, en un encuentro que podría marcar el debut mundialista de hasta siete futbolistas que aún no sumaron minutos en una Copa del Mundo.

El partido, que corresponde a la tercera presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo, aparece como una oportunidad ideal para que varios jugadores que integran el plantel puedan tener su estreno en esta competencia.

Los siete jugadores de la Selección que debutarían en el Mundial

En el arco, en caso de que Lionel Scaloni decida darle descanso a Emiliano “Dibu” Martínez, cualquiera de sus suplentes podría tener su estreno absoluto en Mundiales. Gerónimo Rulli cuenta con la medalla de campeón en Qatar 2022, aunque no disputó minutos ya que el arquero titular jugó los siete partidos. Por su parte, Juan Musso fue campeón de América en 2021 y de la Finalíssima, pero no fue convocado al último Mundial y está viviendo su primera experiencia en la competencia.

En defensa, ya está confirmado que Cristian Romero no será de la partida debido a una molestia en la rodilla derecha que lo obligó a salir en el encuentro ante Austria. Nicolás Otamendi tiene asegurado su lugar en la zaga, pero en una eventual rotación también podría haber cambios en el otro sector. En ese caso, podría ingresar Marcos Senesi, quien reemplazó a Leonardo Balerdi en la lista y tendría la posibilidad de debutar en el torneo.

El mediocampo también tendría nombres sin minutos mundialistas. El caso más llamativo es el de Giovani Lo Celso, una pieza clave durante todo el ciclo de Scaloni. El rosarino, campeón de América en 2021 y 2024 y de la Finalíssima en 2022, se perdió el Mundial de Qatar por lesión. Sin embargo, había sido parte del plantel en Rusia 2018, aunque no sumó minutos bajo la conducción de Jorge Sampaoli.

Otro de los que podría tener su estreno es Valentín Barco, quien se ganó un lugar en la lista tras una destacada temporada en el Racing de Estrasburgo —que derivó en su transferencia al Chelsea— y buenas actuaciones en los amistosos previos. Incluso convirtió el gol del triunfo ante Islandia y aparece como una de las opciones con mayores chances de debutar.

La lista de posibles debutantes se completa con Giuliano Simeone y José Manuel López, dos futbolistas que representan el recambio generacional que comienza a consolidarse en la Selección. El delantero del Atlético de Madrid sumó más minutos que el atacante del Palmeiras, aunque ninguno participó aún en este Mundial.

En el caso de López, su presencia en el equipo titular aparece más complicada, ya que Julián Álvarez sería la principal opción para iniciar el encuentro.

De esta manera, el duelo ante Jordania no solo será una prueba futbolística, sino también una oportunidad para que nuevos nombres comiencen a escribir su propia historia con la camiseta argentina en el escenario mundialista.