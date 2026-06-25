La Liga Nacional ya tiene calendario y Unión sigue sin resolver su futuro

La AdC confirmó el formato y las fechas de la temporada 2026/27, pero el Tatengue todavía no definió si participará en la máxima categoría del básquet argentino.

La cuenta regresiva para la próxima temporada del básquet argentino ya comenzó. La Asociación de Clubes (AdC) oficializó el formato de competencia y las fechas más importantes de la temporada 2026/27 de la Liga Nacional, aunque en Santa Fe todavía persiste una incógnita central: la participación de Club Atlético Unión.

Mientras la dirigencia rojiblanca continúa evaluando los aspectos económicos y organizativos para definir si afrontará una nueva campaña en la máxima categoría, la Asamblea General Ordinaria de la AdC dejó establecido el cronograma que regirá para todo el básquet profesional argentino.

Una temporada que comenzará en septiembre

La próxima edición de la Liga Nacional arrancará el 27 de septiembre de 2026 y mantendrá el formato tradicional de dos ruedas todos contra todos.

Además, ya quedaron definidas otras fechas relevantes:

-Juego de las Estrellas: 8 de enero de 2027.

-Supercopa: fines de enero de 2027.

-Copa Islas Malvinas: principios de abril de 2027.

-Finalización de la fase regular: fines de abril.

-Playoffs: durante mayo.

-Finales: junio de 2027.

La Copa Islas Malvinas volverá a reunir a los cuatro mejores equipos de la primera rueda, mientras que la definición del campeonato se extenderá hasta mediados de junio.

Fechas administrativas clave

La AdC también confirmó los plazos administrativos que deberán cumplir los clubes.

-Entre los más importantes aparecen:

-Cierre del Informe Presupuestario 2025/26: 15 de julio.

-Cierre de cesión de plazas: 20 de mayo.

-Libre deuda: 31 de julio.

-Inscripción y presentación de avales: 31 de agosto.

Precisamente en este contexto se encuentra Unión, que todavía analiza los pasos a seguir respecto de su continuidad en la competencia.

El escenario que observa Unión

En el club santafesino el foco no está puesto solamente en lo deportivo. La discusión pasa principalmente por la viabilidad económica de afrontar otra temporada en la élite, una situación que viene siendo motivo de análisis desde hace varias semanas.

La confirmación del calendario por parte de la AdC aporta certezas sobre el desarrollo del campeonato, pero no modifica la situación interna del Tatengue, que sigue sin comunicar oficialmente cuál será su decisión.

Por eso, mientras el resto de los clubes comienza a planificar planteles, presupuestos y logística para septiembre, en Santa Fe continúa la expectativa.

La Liga Nacional ya tiene fechas y formato definidos. Ahora resta saber si Unión formará parte de esa historia cuando la pelota vuelva a picar en la temporada 2026/27.