Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario reveló que el 47% de la producción granaria nacional se ubica a menos de 300 km del Gran Rosario, y que el 65% se concentra en el radio de influencia de los tres principales nodos portuarios del país.

Casi la mitad de los granos que produce el país se cultivan cerca del polo agroexportador del sur de Santa Fe

Un nuevo informe de la Bolsa de Comercio de Rosario puso números a una ventaja que la agroindustria argentina viene explotando desde hace décadas: el 65% de la producción nacional de soja, maíz, trigo, sorgo, cebada y girasol se genera a menos de 300 km de los tres principales nodos portuarios del país —Gran Rosario, Bahía Blanca y Quequén—.

El Gran Rosario, ubicado en el sur de Santa Fe, concentra por sí solo el 47% de esa producción , lo que lo convierte en el nodo agroexportador más importante del país.

El trabajo, elaborado por Franco Ramseyer, Emilce Terré y Julio Calzada, se realizó con información oficial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP) correspondiente a la campaña 2024/2025 —el último ciclo productivo con datos desagregados a nivel departamental— y buscó cuantificar qué proporción de los granos argentinos se produce dentro del radio de influencia de cada puerto.

Gran Rosario, el nodo dominante

Según el informe, al sumar los seis cultivos principales, el 47% del total nacional se localiza a 300 km del Gran Rosario, mientras que Bahía Blanca aporta un 13% y Quequén un 12%, con un 7% compartido entre estos dos últimos nodos. En conjunto, los tres puertos concentran el 65% de la producción nacional de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo.

El estudio remarca que el Gran Rosario es, además, el nodo más relevante en cuatro de los seis cultivos principales: soja, maíz, trigo y sorgo, mientras que la cebada y el girasol muestran mayor peso relativo en los puertos del sur (Bahía Blanca y Quequén).

Cultivo por cultivo

Soja: el 56% de la producción nacional se ubica a 300 km del Gran Rosario. Sumando Bahía Blanca (7%) y Quequén (7%), y descontando la superposición entre ambos (4%), el 66% de la soja argentina se produce dentro del radio de influencia portuario .

el se ubica a 300 km del Gran Rosario. Sumando Bahía Blanca (7%) y Quequén (7%), y descontando la superposición entre ambos (4%), . Maíz: el 40% de la producción se concentra en torno al Gran Rosario , mientras que Bahía Blanca suma un 11% y Quequén un 9%. En conjunto, los tres nodos explican el 55% del maíz nacional —el porcentaje más bajo de concentración portuaria de todo el análisis—, dado que buena parte de la producción se ubica en el NOA y en zonas como el norte de Santa Fe, oeste de Córdoba, San Luis, Santiago del Estero y el NEA .

el , mientras que Bahía Blanca suma un 11% y Quequén un 9%. En conjunto, los tres nodos explican el —el porcentaje más bajo de concentración portuaria de todo el análisis—, dado que . Trigo: el 56% de la producción nacional se ubica a 300 km del Gran Rosario , y sumando el 20% de Bahía Blanca y el 17% de Quequén (con un 11% de superposición entre ambos), el 82% del trigo argentino se produce cerca de alguno de los tres puertos , reflejo de su mayor peso en la Región Sur del país.

el , y sumando el 20% de Bahía Blanca y el 17% de Quequén (con un 11% de superposición entre ambos), , reflejo de su mayor peso en la Región Sur del país. Cebada: es el cultivo con mayor concentración portuaria de todos: el 93% de la producción se ubica a 300 km de alguno de los tres nodos. Los puertos del sur son ampliamente predominantes — 66% en torno a Bahía Blanca y 62% en torno a Quequén (85% en términos netos)—, mientras que el Gran Rosario participa apenas con el 8% .

es el cultivo con de la producción se ubica a 300 km de alguno de los tres nodos. Los puertos del sur son ampliamente predominantes — (85% en términos netos)—, mientras que . Girasol: el 61% de la producción nacional se produce cerca de los tres nodos: 19% en torno al Gran Rosario, 26% en Quequén y 31% en Bahía Blanca , con un 15% de superposición entre estos dos últimos.

el se produce cerca de los tres nodos: , con un 15% de superposición entre estos dos últimos. Sorgo: el 56% de la producción se concentra en torno al Gran Rosario, muy por encima de Bahía Blanca (2%) y Quequén (1%), llevando el total de los tres nodos al 58% de la producción nacional.

Una ventaja logística estructural

El informe concluye que estos resultados confirman una ventaja logística estructural de la agroindustria argentina, en la que más de la mitad de la producción de los principales cultivos se concentra a 300 km de los tres nodos portuarios más importantes del país, con el Gran Rosario y el sur de Santa Fe como epicentro de esa concentración.