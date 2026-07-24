Uno Santa Fe | Información General | Cataratas

La fuerza del agua sorprendió en las Cataratas: cerraron la Garganta del Diablo por la crecida del río Iguazú

Las lluvias extraordinarias en el sur de Brasil multiplicaron el caudal del río Iguazú y obligaron a cerrar el principal circuito de las Cataratas del Iguazú, mientras el resto del parque continúa recibiendo visitantes

24 de julio 2026 · 18:34hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Cerraron el acceso a la Garganta del Diablo por la histórica crecida del río Iguazú

gentileza

Cerraron el acceso a la Garganta del Diablo por la histórica crecida del río Iguazú

Las Cataratas del Iguazú atraviesan una situación excepcional debido a la importante crecida del río Iguazú, que obligó a cerrar de manera preventiva el acceso al circuito de la Garganta del Diablo, tanto del lado argentino como del brasileño.

El caudal del río alcanzó este jueves los 8.500 metros cúbicos por segundo, lo que representa más de 8 millones de litros de agua por segundo cayendo sobre uno de los principales atractivos turísticos del país. El fenómeno fue consecuencia de las intensas lluvias registradas en el sur de Brasil, que impactaron directamente sobre la cuenca alta del río.

Cerraron la Garganta del Diablo por la crecida del río Iguazú

Por qué cerraron la Garganta del Diablo

La crecida comenzó a evidenciarse durante la tarde del miércoles. En pocas horas, el caudal pasó de 2.770 metros cúbicos por segundo a niveles que activaron los protocolos de seguridad previstos para este tipo de eventos hidrológicos.

Ante ese escenario, Iguazú Argentina y la Administración de Parques Nacionales (APN) resolvieron cerrar el acceso al circuito y realizar el rebatimiento de las pasarelas, un procedimiento diseñado para proteger la infraestructura frente al avance del agua.

Carol Da Rosa, gerente general de Iguazú Argentina, explicó que el incremento del caudal fue muy rápido.

"Estamos con un caudal superior a los 8.500 metros cúbicos por segundo. Según nuestros protocolos de seguridad y de gestión de las pasarelas, decidimos en conjunto con la APN rebatir y cerrar por un tiempo el circuito de Garganta del Diablo", señaló en declaraciones a FM Santa María de las Misiones.

La directiva indicó además que el personal monitorea de manera permanente los registros hidrológicos en la cuenca brasileña para anticipar este tipo de situaciones y actuar con tiempo.

El Parque Nacional Iguazú sigue abierto

A pesar del cierre del principal circuito, el Parque Nacional Iguazú permanece abierto al público.

Los visitantes pueden recorrer normalmente:

  • Circuito Superior
  • Circuito Inferior
  • Sendero Verde
  • Tren Ecológico de la Selva

En tanto, los paseos náuticos permanecían suspendidos debido a las condiciones del río, a la espera de una confirmación oficial de la empresa prestataria.

La situación también afectó al sector brasileño de las Cataratas del Iguazú, donde la pasarela de acceso a la Garganta del Diablo fue cerrada por tiempo indeterminado. Además, las áreas Pozo Preto y Bananeiras fueron clausuradas preventivamente debido a la crecida del río y por cuestiones de seguridad para los visitantes.

Cuándo volverá a abrir la Garganta del Diablo

Por el momento, las autoridades no informaron una fecha para la reapertura del circuito. La habilitación dependerá de que el caudal del río Iguazú disminuya y de que las inspecciones técnicas confirmen que las pasarelas pueden volver a utilizarse con seguridad.

Desde la concesionaria remarcaron que las estructuras fueron diseñadas para soportar este tipo de fenómenos naturales y que el cierre preventivo busca preservar tanto la infraestructura como la seguridad de los miles de turistas que visitan diariamente las Cataratas del Iguazú.

• LEER MÁS: El Niño ya se evidencia en distintas regiones del país: cuándo se espera que se intensifique en Santa Fe

Cataratas crecida Iguazú río
Noticias relacionadas
Alerta por el Sarampion

Alerta por el regreso de quienes fueron al Mundial y el sarampión

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el proyecto de Inocencia Fiscal II.

El ministro Luis Caputo presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

anses: quienes cobran este miercoles 22 de julio y reciben el bono de $70.000

Ansés: quiénes cobran este miércoles 22 de julio y reciben el bono de $70.000

Lo último

Unión tiene día y horario para la fecha 2, pero sigue esperando conocer al árbitro

Unión tiene día y horario para la fecha 2, pero sigue esperando conocer al árbitro

La Policía Federal desarticuló una banda narcocriminal: cayeron cinco argentinos y un uruguayo

La Policía Federal desarticuló una banda narcocriminal: cayeron cinco argentinos y un uruguayo

Gimnasia (M) debutó en el Clausura con un triunfo ante Central Córdoba

Gimnasia (M) debutó en el Clausura con un triunfo ante Central Córdoba

Último Momento
Unión tiene día y horario para la fecha 2, pero sigue esperando conocer al árbitro

Unión tiene día y horario para la fecha 2, pero sigue esperando conocer al árbitro

La Policía Federal desarticuló una banda narcocriminal: cayeron cinco argentinos y un uruguayo

La Policía Federal desarticuló una banda narcocriminal: cayeron cinco argentinos y un uruguayo

Gimnasia (M) debutó en el Clausura con un triunfo ante Central Córdoba

Gimnasia (M) debutó en el Clausura con un triunfo ante Central Córdoba

Condenaron a siete años de prisión a la líder de una banda que vendía drogas en Alto Verde y en las cárceles de Las Flores y Coronda

Condenaron a siete años de prisión a la líder de una banda que vendía drogas en Alto Verde y en las cárceles de Las Flores y Coronda

Tensión ganadera: la Sociedad Rural de Santa Fe cuestiona el respaldo al instituto de la carne

Tensión ganadera: la Sociedad Rural de Santa Fe cuestiona el respaldo al instituto de la carne

Ovación
Unión tiene día y horario para la fecha 2, pero sigue esperando conocer al árbitro

Unión tiene día y horario para la fecha 2, pero sigue esperando conocer al árbitro

Fascendini fue presentado en Talleres: ¿por qué Unión no oficializó a Mosqueira?

Fascendini fue presentado en Talleres: ¿por qué Unión no oficializó a Mosqueira?

Gimnasia (M) debutó en el Clausura con un triunfo ante Central Córdoba

Gimnasia (M) debutó en el Clausura con un triunfo ante Central Córdoba

Argentina ya definió los representantes del país en los Juegos Suramericanos

Argentina ya definió los representantes del país en los Juegos Suramericanos

Se pone en marcha el segundo estamento del Torneo Oficial de damas

Se pone en marcha el segundo estamento del Torneo Oficial de damas

Policiales
Barrio Centenario: balearon una casa y hallaron once vainas servidas cerca del lugar donde ayer hubo un homicidio

Barrio Centenario: balearon una casa y hallaron once vainas servidas cerca del lugar donde ayer hubo un homicidio

Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Escenario
Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Baruyos de una noche: el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

"Baruyos de una noche": el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición