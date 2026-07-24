La fuerza del agua sorprendió en las Cataratas: cerraron la Garganta del Diablo por la crecida del río Iguazú

Las lluvias extraordinarias en el sur de Brasil multiplicaron el caudal del río Iguazú y obligaron a cerrar el principal circuito de las Cataratas del Iguazú, mientras el resto del parque continúa recibiendo visitantes

Cerraron el acceso a la Garganta del Diablo por la histórica crecida del río Iguazú

Las Cataratas del Iguazú atraviesan una situación excepcional debido a la importante crecida del río Iguazú , que obligó a cerrar de manera preventiva el acceso al circuito de la Garganta del Diablo , tanto del lado argentino como del brasileño.

El caudal del río alcanzó este jueves los 8.500 metros cúbicos por segundo , lo que representa más de 8 millones de litros de agua por segundo cayendo sobre uno de los principales atractivos turísticos del país. El fenómeno fue consecuencia de las intensas lluvias registradas en el sur de Brasil , que impactaron directamente sobre la cuenca alta del río.

Cerraron la Garganta del Diablo por la crecida del río Iguazú gentileza

Por qué cerraron la Garganta del Diablo

La crecida comenzó a evidenciarse durante la tarde del miércoles. En pocas horas, el caudal pasó de 2.770 metros cúbicos por segundo a niveles que activaron los protocolos de seguridad previstos para este tipo de eventos hidrológicos.

Ante ese escenario, Iguazú Argentina y la Administración de Parques Nacionales (APN) resolvieron cerrar el acceso al circuito y realizar el rebatimiento de las pasarelas, un procedimiento diseñado para proteger la infraestructura frente al avance del agua.

Carol Da Rosa, gerente general de Iguazú Argentina, explicó que el incremento del caudal fue muy rápido.

"Estamos con un caudal superior a los 8.500 metros cúbicos por segundo. Según nuestros protocolos de seguridad y de gestión de las pasarelas, decidimos en conjunto con la APN rebatir y cerrar por un tiempo el circuito de Garganta del Diablo", señaló en declaraciones a FM Santa María de las Misiones.

La directiva indicó además que el personal monitorea de manera permanente los registros hidrológicos en la cuenca brasileña para anticipar este tipo de situaciones y actuar con tiempo.

El Parque Nacional Iguazú sigue abierto

A pesar del cierre del principal circuito, el Parque Nacional Iguazú permanece abierto al público.

Los visitantes pueden recorrer normalmente:

Circuito Superior

Circuito Inferior

Sendero Verde

Tren Ecológico de la Selva

En tanto, los paseos náuticos permanecían suspendidos debido a las condiciones del río, a la espera de una confirmación oficial de la empresa prestataria.

La situación también afectó al sector brasileño de las Cataratas del Iguazú, donde la pasarela de acceso a la Garganta del Diablo fue cerrada por tiempo indeterminado. Además, las áreas Pozo Preto y Bananeiras fueron clausuradas preventivamente debido a la crecida del río y por cuestiones de seguridad para los visitantes.

Cuándo volverá a abrir la Garganta del Diablo

Por el momento, las autoridades no informaron una fecha para la reapertura del circuito. La habilitación dependerá de que el caudal del río Iguazú disminuya y de que las inspecciones técnicas confirmen que las pasarelas pueden volver a utilizarse con seguridad.

Desde la concesionaria remarcaron que las estructuras fueron diseñadas para soportar este tipo de fenómenos naturales y que el cierre preventivo busca preservar tanto la infraestructura como la seguridad de los miles de turistas que visitan diariamente las Cataratas del Iguazú.

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