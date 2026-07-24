Colapinto lamentó el accidente en Hungría: "No fue un buen día ni un comienzo ideal"

El piloto argentino analizó el choque que sufrió en la segunda práctica libre del Gran Premio de Hungría y reconoció que la falta de rodaje complicó su adaptación al circuito

El piloto argentino Franco Colapinto hizo una autocrítica luego del accidente que protagonizó este viernes durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 y aseguró que "no fue un buen día" tras un inicio de fin de semana muy complicado para Alpine.

Colapinto apenas pudo completar 11 vueltas durante toda la jornada, ya que en la primera práctica fue reemplazado por el estonio Paul Aron para cumplir con la normativa de la FIA sobre los pilotos novatos y, en la FP2, terminó contra el muro en la última curva del Hungaroring, provocando una bandera roja.

"Fue un día bastante corto. Creo que los autos de este año, con poca carga aerodinámica, son cada vez más difíciles de manejar. Y en una pista como esta, con muy poco agarre, es bastante complicado. Perdimos la mañana, así que eso no fue lo ideal", explicó el argentino en declaraciones difundidas por Alpine.

El bonaerense detalló cómo se produjo el accidente que puso fin anticipadamente a su actividad del viernes. "Perdí la parte trasera en la última curva, golpeé la parte trasera del auto contra los neumáticos, así que no fue un buen día ni un comienzo ideal", reconoció.

Además, remarcó que el escaso tiempo en pista será un desafío para el resto del fin de semana. "También perdimos bastante tiempo en pista, así que ahora intentaremos enfocarnos en las cosas que podemos aprender e intentar mejorar para mañana. No tenemos muchos datos, pero creo que aún podemos trabajar en ello e intentar poner el auto en una mejor ventana", concluyó.

Colapinto finalizó 21° en la FP2, solo por delante del canadiense Lance Stroll, que no pudo girar tras su accidente en la primera práctica. Ahora tendrá una única sesión de entrenamientos este sábado antes de afrontar la clasificación del Gran Premio de Hungría.