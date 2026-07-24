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Tensión ganadera: la Sociedad Rural de Santa Fe cuestiona el respaldo al instituto de la carne

La institución del campo criticó a quienes respaldaron el IPCVA ante el avance del gobierno sobre su financiamiento. "Se arrogan la representatividad de todos"

24 de julio 2026 · 19:10hs
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La Sociedad Rural de Santa Fe cuestiona el respaldo unánime al instituto de la carne

Foto: Silvina Salinas / Archivo La Capital

La Sociedad Rural de Santa Fe cuestiona el respaldo "unánime" al instituto de la carne

El debate sobre el financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) generó una fuerte fractura interna en el sector agropecuario. Luego de que las entidades de la Mesa de Enlace y cámaras frigoríficas cerraran filas en defensa del aporte obligatorio, la Sociedad Rural de Santa Fe emitió un duro comunicado desmarcándose de esa posición y cuestionando la representatividad de quienes firmaron el rechazo al proyecto oficial.

Desde la entidad santafesina sostuvieron que las organizaciones nacionales "se arrogan la representatividad de todos los productores" al oponerse a la iniciativa que busca eliminar la obligatoriedad de las contribuciones.

Según la Sociedad Rural de Santa Fe, esta postura no fue debatida ni consensuada en las bases, señalando incluso que en el Consejo Directivo de Carsfe (Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe) el tema no fue tratado.

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Por este motivo, la entidad fue tajante al afirmar que las organizaciones que respaldaron la continuidad del esquema actual "no pueden hablar en nombre de todos los productores", exponiendo una falta de consulta interna en confederaciones como CRA.

¿Fin del Instituto o cambio de modelo?

Uno de los puntos de mayor fricción radica en la interpretación del proyecto de ley. Mientras que la Mesa de Enlace (SRA, CRA, FAA y Coninagro) y la industria frigorífica advirtieron que eliminar el aporte obligatorio significaría, en la práctica, la desaparición del IPCVA, la Sociedad Rural de Santa Fe calificó este planteo como "engañoso".

Para la entidad provincial, la propuesta no busca la disolución del organismo, sino una transición hacia un esquema de financiamiento voluntario que entraría en vigencia a partir de octubre de 2027.

El malestar de una parte de los ganaderos también se centra en la utilidad y transparencia del Instituto. La Sociedad Rural de Santa Fe manifestó que muchos productores rechazan seguir financiando obligatoriamente a un organismo que, según denunciaron, "no rinde cuentas" y no representa fielmente los intereses de un sector de la producción primaria.

Este cruce de comunicados deja el escenario abierto para una discusión profunda sobre el futuro de la promoción cárnica en Argentina, enfrentando dos visiones: la de quienes consideran la obligatoriedad como el único sostén institucional y la de quienes exigen libertad de aporte y mayor transparencia en el uso de los fondos.

El respaldo al instituto de la carne

Diversas entidades y cámaras que integran el sector productivo, el campo y la industria frigorífica argentina han manifestado su firme rechazo y preocupación ante la iniciativa del gobierno nacional que busca modificar el funcionamiento y financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA).

La controversia surge a partir de un anteproyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone eliminar la obligatoriedad de los aportes que financian al organismo, transformándolos en contribuciones voluntarias.

Desde el sector privado, que impulsó la creación del instituto bajo la Ley 25.507, se defiende al IPCVA como una herramienta estratégica clave para el desarrollo y posicionamiento de la cadena bovina. Las cámaras advierten que la implementación de un arancelamiento voluntario "significaría, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA".

Carne campo Santa Fe Sociedad Rural
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