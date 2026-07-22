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Crisis industrial en Santa Fe: "Con Pampa Energía se cierra la única productora de caucho del país"

El Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) confirmó el cese definitivo de la planta, la ex Pasa Petroquímica, con 60 años de historia en el cordón industrial. Su secretario general, Mauricio Brizuela, responsabilizó a la apertura de importaciones y advirtió que los operarios afectados tienen entre 40 y 60 años.

22 de julio 2026 · 19:58hs
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Crisis industrial en Santa Fe: Con Pampa Energía se cierra la única productora de caucho del país

Crisis industrial en Santa Fe: "Con Pampa Energía se cierra la única productora de caucho del país"

Santa Fe enfrenta un nuevo golpe industrial: Pampa Energía resolvió el cierre definitivo de su planta de caucho sintético en Puerto General San Martín, una decisión que deja en la calle a más de 130 familias. Así lo confirmó Mauricio Brizuela, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu), en diálogo con el programa De 12 a 14 (El Tres de Rosario).

La planta en conflicto es la ex Pasa Petroquímica, con 60 años de trayectoria en el cordón industrial santafesino y, según remarcó el gremialista, la única productora de caucho sintético de todo el país. De acuerdo con el relato de Brizuela, el anuncio tomó por sorpresa a los trabajadores: lo que parecía una reunión más terminó siendo la confirmación de que "la planta no arranca más". Los operarios, muchos de ellos fuera de convenio, ya tienen fecha de audiencia en el Ministerio de Trabajo para intentar destrabar el conflicto.

Para el dirigente sindical, el cierre no es un hecho aislado sino la consecuencia directa de las políticas económicas nacionales. "Hay una problemática real sobre la producción del caucho desde que llegó este gobierno abriendo las importaciones", sostuvo Brizuela.

El sindicalista trazó además un paralelismo con otras firmas del sector: mencionó la retracción que atraviesan compañías como Fate o Cabot, vinculadas a la industria automotriz, y recordó como un "déjà vu" lo sucedido tiempo atrás con la empresa Dow.

Producción al mínimo y costos que "no cierran"

Según explicó Brizuela, la propia gerencia de la empresa justificó la medida en la caída de la demanda interna. "El mercado local está totalmente venido abajo, está consumiendo casi un 5, un 10 por ciento de la producción", señaló, y agregó que, según argumenta la compañía, tampoco resultan viables los costos para exportar. "Se cierra la única productora de caucho del país", lamentó.

Retiros "voluntarios" para evitar despidos formales

El referente gremial también denunció una estrategia de la empresa para desligarse del conflicto sin recurrir a despidos directos: "Iban a empezar a invitar a todos los compañeros a un retiro forzado, voluntario, porque le están dando por arriba de las indemnizaciones", apuntó.

Brizuela advirtió, además, sobre las dificultades que enfrentarán los trabajadores para reinsertarse laboralmente, ya que se trata de mano de obra calificada, con operarios de entre 40 y 60 años.

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