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Escándalo en primera clase: los detuvieron en el Aeropuerto de Rosario por tener relaciones sexuales en el avión

Una tripulación de Copa Airlines hizo la denuncia en el aeropuerto de Rosario. La policía demoró a un arquitecto de 54 años y a una comerciante.

9 de mayo 2026 · 15:37hs
Escándalo en primera clase: los detuvieron por tener relaciones sexuales en el avión

Foto: X/@gustavopuccini.

Escándalo en primera clase: los detuvieron por tener relaciones sexuales en el avión

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) hizo este sábado un insólito operativo en el Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR). De acuerdo a la denuncia, dos personas tuvieron relaciones sexuales dentro de un avión y ambas quedaron bajo arresto cuando llegaron a la ciudad.

El vuelo de Copa Airlines llegó a Fisherton a las 00.12, pero los pasajeros no pudieron retirarse de inmediato. A partir del aviso del piloto sobre el incidente, las fuerzas de seguridad federales subieron a la nave y demoraron a un hombre de 54 años y a una mujer de 59 en el sector de primera clase.

Después de este procedimiento, Mauricio C. y Sandra O. fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría 12ª del barrio Ludueña. Fuentes oficiales confirmaron la denuncia de exhibiciones obscenas contra ambos por lo ocurrido mientras viajaban desde Panamá.

Detenidos por tener relaciones sexuales en un avión

"Creo que estuvimos hasta la una y media de la mañana", comentó el periodista Juan Junco, uno de los pasajeros que había tomado el vuelo desde Centroamérica. Ante la consulta de La Capital sobre la demora, acotó con una carcajada: "Cuando llegamos, el aeropuerto era 'Intrusos'".

Según reportes policiales, las personas detenidas no eran pareja. Ambas viven en el centro de Rosario y tienen domicilios diferentes. El registro del operativo se refiere un arquitecto y una comerciante como los detenidos por la denuncia de la comisario de a bordo de la aerolínea panameña.

Con respecto a la secuencia previa al arresto, la versión principal indica que los pasajeros habían tenido relaciones sexuales mientras estaban en sus asientos. La primera que advirtió irregularidades fue una mujer que estaba con su nieta. A continuación, una azafata dio aviso de lo sucedido y finalmente los dos terminaron en la seccional de la zona oeste.

De acuerdo a la declaración que recogió la policía, la mujer y el hombre tenían sus "prendas bajas" en la cabina y el avión no podía despegar. En primera instancia, la denuncia quedó a disposición de la Justicia provincial, aunque la investigación puede cambiar de manos por cuestiones de jurisdicción.

Demoras y rumores en el aeropuerto de Rosario

Al margen de los arrestos, la intervención de la PSA no cayó nada bien entre quienes habían viajado a Rosario desde Panamá. En paralelo con la molestia por la demora a bordo tras el aterrizaje, otras autoridades del aeropuerto plantearon que no correspondía retenerlos adentro de la nave si no estaban involucrados en la denuncia.

La historia se esparció de inmediato entre los trabajadores de la terminal aérea. Muchos de los que habían tomado el vuelo recién se enteraron de lo ocurrido una vez que completaron los trámites de ingreso al país, aunque había distintas versiones sobre el incidente.

Lo cierto es que el personal de Copa no quiso dejar pasar la situación y realizó la denuncia apenas terminó el viaje. Luego del traslado a la comisaría 12ª para completar el procedimiento, los diferentes relatos y comentarios sobre el episodio empezaron a viralizarse en redes socialces.

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