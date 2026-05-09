Con los trabajos ya finalizados en Larrea y J.J. Paso, la Provincia y el Municipio continúan con obras sobre 7 Jefes, Aristóbulo del Valle y Peñaloza. Los proyectos forman parte del Acuerdo Capital y apuntan a mejorar la circulación, el espacio público y la conexión entre barrios.

Corredores clave de Santa Fe: cómo avanzan las obras sobre las principales avenidas de la ciudad

Corredores clave de Santa Fe: cómo avanzan las obras sobre las principales avenidas de la ciudad

Corredores clave de Santa Fe: cómo avanzan las obras sobre las principales avenidas de la ciudad

Corredores clave de Santa Fe: cómo avanzan las obras sobre las principales avenidas de la ciudad

El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad capitalina continúan con obras de intervención urbana en distintos puntos de la ciudad, con trabajos ya finalizados y otros que siguen en ejecución sobre avenidas y corredores estratégicos.

A través del denominado Acuerdo Capital , firmado entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti , actualmente se desarrollan tres frentes simultáneos de obra , mientras que ya fueron concluidas las intervenciones sobre calle Larrea y avenida J.J. Paso .

Desde la Provincia destacaron que las obras buscan mejorar corredores estratégicos, optimizar la movilidad y renovar espacios públicos en sectores de alta circulación.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó que las intervenciones se llevan adelante “en un escenario de fuerte desfinanciamiento de la obra pública nacional” y sostuvo que la gestión provincial apuesta a continuar con inversiones urbanas.

“Cuando se administra con orden, eficiencia y transparencia, podemos hacer obra pública para que los impuestos vuelvan a los vecinos en obras concretas”, expresó el funcionario.

7 Jefes: renovación del frente costero

Uno de los proyectos con mayor visibilidad es el de avenida 7 Jefes, donde la obra ya presenta un avance del 50% y comenzó a modificar parte del corredor costero de la ciudad.

Entre las tareas ejecutadas se destacan los trabajos en la fuente de Pedro Zenteno, nuevas veredas, colocación de losetas, instalación de columnas de alumbrado y forestación.

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Además, continúan las tareas vinculadas a desagües, reconstrucción de cordones y colocación de mobiliario urbano.

Un primer sector comprendido entre Bulevar Muttis y Luciano Molinas ya fue habilitado y puede ser utilizado por los vecinos, con nuevos espacios recreativos y juegos infantiles.

Aristóbulo del Valle, en etapa final

Otra de las intervenciones más avanzadas es la de avenida Aristóbulo del Valle, que alcanzó aproximadamente el 90% de ejecución.

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En el lugar se realizaron trabajos de bicisendas, senderos peatonales, iluminación, rampas de accesibilidad y forestación, además de mejoras vinculadas a la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito.

La obra apunta a modernizar uno de los corredores comerciales más importantes de la capital provincial.

Peñaloza: obras viales e hidráulicas

En paralelo, continúan las tareas sobre avenida Peñaloza, donde el avance ronda el 55%.

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Los trabajos incluyen duplicación de calzada, mejoras hidráulicas, nuevas bocas de tormenta, obras eléctricas y alumbrado público, además de intervenciones en dársenas y canteros centrales.

Según indicaron desde Provincia, las obras buscan mejorar tanto la circulación vehicular como el escurrimiento del agua en una zona históricamente afectada por anegamientos.

J.J. Paso ya quedó habilitada

En tanto, la remodelación sobre avenida J.J. Paso ya se encuentra finalizada y habilitada para peatones y ciclistas.

La obra incorporó una ciclovía desde Urquiza hasta la rotonda ubicada frente al Club Colón, además de mejoras integrales en el corredor.

Actualmente se ejecutan trabajos complementarios de pavimentación en calles y pasajes cercanos al predio del CARD.