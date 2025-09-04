El siniestro se registró este jueves al mediodía en un predio particular donde se guardaban camiones. El incendio alcanzó vehículos y viviendas linderas. No se reportaron heridos ni víctimas fatales.

Explosión de tanques de gasoil en Totoras: el combustible ardió en las calles y alcanzó vehículos y viviendas

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe , a través de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos , intervino este jueves en la explosión de tanques de gasoil ocurrida en la ciudad de Totoras , departamento Iriondo .

El hecho se produjo en el domicilio de un transportista , un galpón utilizado para guardar camiones. Según los primeros testimonios, una chispa generada durante trabajos con una moladora desencadenó el incendio, que se propagó rápidamente y alcanzó la vía pública, afectando vehículos y viviendas cercanas .

#AHORA - Giuliano Vignatti, Jefe de Bomberos #Totoras, señaló que en el depósito incendiado había, tanques de gasoil, tambores de aceite y garrafas.



Además, dijo que 3 vehículos, fuera del predio, fueron afectados y que el derrame de combustible se extendió casi 300 metros.

Desde la Secretaría confirmaron que no hubo lesionados ni víctimas fatales, a pesar de la magnitud del siniestro.

En el lugar, el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, destacó que lo más importante fue que no se registraron víctimas. “Ahora lo fundamental es el trabajo que se está llevando adelante con la Brigada de Materiales Peligrosos para anular cualquier situación de riesgo”, señaló.

#Totoras Estallaron tanques de gasoil en un depósito de camiones y el combustible corrió encendido por las calles

El hecho ocurrió este mediodía y provocó graves daños materiales en la zona. Testigos contaron que "la ciudad se oscureció por el humo negro que invadió el…



El hecho ocurrió este mediodía y provocó graves daños materiales en la zona. Testigos contaron que “la ciudad se oscureció por el humo negro que invadió el… pic.twitter.com/MVm3qwNB7N — RTS Medios (@RTSmedios) September 4, 2025

El funcionario estuvo acompañado por la intendenta de la localidad, Guadalupe Lanatti, y ambos supervisaron la zona afectada y evaluaron el estado de las viviendas colindantes.

“Queremos garantizar la tranquilidad de los vecinos. Si es necesario, serán reubicados de forma preventiva esta noche o los días que hagan falta, para que puedan transitar la situación con seguridad”, explicó Escajadillo.

#ElTres en Totoras | Explosión, derrame e incendio. Los tanques que explotaron contenían gasoil.



"Fue un susto tremendo, alguien estaba soldando y comenzó la explosión", comentó una vecina.

La explosión dejó varios vehículos dañados y provocó daños materiales en inmuebles cercanos. Más de ocho dotaciones de bomberos trabajaron en el operativo de emergencia, realizando tareas de contención del derrame, absorción de líquidos inflamables y enfriamiento de la zona.

El área permanecerá bajo monitoreo durante las próximas horas, mientras continúan las pericias técnicas para determinar con precisión el origen del incendio y evaluar los daños estructurales ocasionados.