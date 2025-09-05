Uno Santa Fe | Colón | Colón

Por qué Vignatti no sería candidato a presidente de Colón

José Vignatti tendría definido no participar como candidato a presidente en las próximas elecciones de Colón. ¿Cuáles son los motivos?

Ovación

Por Ovación

5 de septiembre 2025 · 11:48hs
UNO Santa Fe / José Busiemi

A medida que se acercan las elecciones en Colón, el panorama en la política interna del club empieza a definirse, y José Vignatti, ex presidente, habría decidido no candidatearse nuevamente para encabezar la lista, delegando esa posibilidad en José Alonso, su ex vice y quien desde hace tiempo tiene aspiraciones presidencialistas.

Los motivos de la decisión que analiza Vignatti

Si bien en algún momento se mencionaron posibles inconvenientes de salud como motivo de su declinación, fuentes cercanas aseguran que no existe problema alguno en ese sentido.

La decisión de Vignatti estaría vinculada más bien a factores personales y políticos: el ex presidente quedó muy dolido por las críticas que recibió durante su último mandato, principalmente por el descenso y por cómo ciertos hechos lo dejaron expuesto ante los socios y la opinión pública.

Entre estos episodios, se destacan:

  • El reclamo de Alberto Espínola, que derivará en un pago cercano a 400 mil dólares por parte del club.

  • La situación de Facundo Farías, quien reclama el 15% de su pase a Inter Miami, cuestionando que ese dinero no se destinó a las inferiores como había solicitado, y la diferencia en lo que se esperaba cobrar tras la venta del jugador al finalizar la asamblea de 2023.

Estas circunstancias, sumadas a la percepción de falta de reconocimiento por parte de la oposición y cierta distancia con la dirigencia actual, habrían influido en que Vignatti no se mostrara entusiasmado en las reuniones preparatorias de cara a los comicios.

¿Y la sed de revancha de Vignatti?

Sin embargo, según allegados, la sed de revancha sigue intacta, por lo que no se descartan novedades importantes en las próximas semanas. El ex presidente aún podría:

  • Dar su bendición a Alonso, dejando a su ex vice como candidato principal.

  • Volver a la arena política y encabezar personalmente la lista de Tradición Sabalera, dependiendo de cómo se vayan alineando los actores internos y de la reacción de la oposición.

De esta manera, mientras se aproxima la definición de fechas de Asamblea, elecciones y entrega de mando, el universo político de Colón sigue con la atención puesta en la decisión de Vignatti, que podría marcar el rumbo de la interna sabalera de cara a fin de año.

Colón José Vignatti elecciones
