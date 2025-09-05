Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

Scaloni lo liberó para que se reincorpore a Inter Miami: "Terminó muy cansado", señaló el entrenador.

5 de septiembre 2025 · 06:53hs
La Selección Argentina, ya clasificada de antemano para el Mundial, disputará la semana próxima su último partido de estas Eliminatorias, contra Ecuador aunque sin Lionel Messi, quien fue liberado por el entrenador Lionel Scaloni.

"No va a viajar a Ecuador, terminó muy cansado. La verdad que tendría que haber salido y no lo hizo por la emotividad del partido. Más o menos ya lo habíamos hablado, pero tendría que haber salido. Terminado bastante cargado, así que a Ecuador no va a ir. Merecido tiene pasar unos días con su familia”, sentenció el seleccionador en rueda de prensa, luego del triunfo ante Venezuela por 3-0.

Por su parte, el propio Messi ratificó los dichos de Scaloni: "Decidió que descanse. Vengo de una lesión y si bien me siento mejor, preferimos evitar el desgaste del viaje. Además con el Inter (Miami) nos jugamos la MLS, uno de los objetivos para este año".

En consecuencia, el rosarino viajará para reincorporarse a su equipo, que debe afrontar la fase decisiva del torneo estadounidense.

Más allá de esta circunstancia, la victoria contra Venezuela dejó a Argentina en el primer puesto con 38 puntos, diez de ventaja a su escolta, Brasil, que también se floreó en esta fecha 17 al golear 3-0 a Chile.

La gran figura del partido que se desarrolló en el estadio Monumental fue Messi, precisamente, quien se despachó con un doblete y se asoció constantemente con todos sus compañeros, mostrándose muy participativo en el desarrollo del juego.

Ecuador, en el camino de Argentina

La próxima presentación, que marcará el final de la participación de la Selección argentina en las Eliminatorias, será el próximo martes 9 de septiembre, cuando visite a Ecuador.

El encuentro será a las 20 (hora de Argentina) en el Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil. De cara a este enfrentamiento, los campeones del mundo no se podrán relajar, ya que Ecuador fue una de las selecciones más regulares en las Eliminatorias y, bajo la conducción técnica del argentino Sebastián Beccacece, consiguió el boleto al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que representará su sexta participación en dicha competencia (también lo hizo en 2002, 20016, 2014 y 2022).

En caso de conseguir la victoria, la Selección argentina alcanzará los 41 puntos y redondeará su segunda mejor actuación histórica desde que las Eliminatorias Sudamericanas tienen este formato, quedando solo por debajo de lo hecho en las del Mundial de Corea-Japón 2002, cuando sumaron 43 unidades.

A lo largo de todas las Eliminatorias, la Selección demostró un gran compromiso para afrontar todos los partidos como si fuesen el último, para demostrar sigue con ganas de más pese a haberlo ganado todo en los últimos años: Mundial 2022, Finalissima 2022 y Copa América 2021 y 2024.

