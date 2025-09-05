Uno Santa Fe | Ovación | Rally

Llega una fecha histórica para el Rally Argentino en San Luis

El Campeonato Argentino de Rally llega a San Luis para disputar una nueva fecha en su calendario 2025. Los detalles

Matías Russo

Por Matías Russo

5 de septiembre 2025 · 16:32hs
Llega una fecha histórica para el Rally Argentino en San Luis

La séptima fecha del año del Campeonato Argentino de Rally se lleva a cabo en un terruño clásico en la historia de la categoría: la provincia de San Luis. Pues es una cita ineludible e infaltable en cada temporada y acompaña al Rally Argentino todas las temporadas, desde su nacimiento.

De hecho, inclusive es allí donde se considera que se disputó la primera carrera válida por tal certamen, hace más de 40 años atrás Así entonces, para este fin de semana, se plantea un evento que tendrá como epicentro a la pintoresca y turística localidad de Potrero de los Funes. Allí, en el sitio donde se emplazaban los boxes del recordado autódromo semipermanente que rodeaba al lago del lugar, se emplaza el parque de asistencia para los equipos y sus respectivos autos, así como que también en ese espacio se llevará a cabo la ceremonia de premiación de ganadores e integrantes del podio, una vez concluida la carrera el próximo domingo.

Por lo tanto, y debido a las características geográficas y topográficas de la zona que rodean a Potrero de los Funes, se avecina una carrera que tendrá caminos característicos de serranías puntanas, y que recorrerá lugares muy reconocidos por sus cualidades turísticas, como lo son la zona de Trapiche, La Carolina, la ciudad de La Punta, entre otros.

Todo este contexto ha generado atracción a múltiples protagonistas, por lo cual, a esta séptima fecha del año se hacen presentes 41 tripulaciones, divididas en seis clases diferentes, pero que se emparejan en cuantas son de tracción integral como de tracción simple, lo que le da una cualidad de variedad y diversidad en lo que refiere a la totalidad de los competidores.

La actividad del Campeonato Argentino de Rally en San Luis

Mientras tanto, algo de acción ya se pudo apreciar en la jornada de ayer puesto que se disputó el shakedown, el tramo no oficial y que se utiliza como última posibilidad de prueba de cara al inicio de la competencia real. Allí, en un segmento de velocidad que se disputó en las afueras de La Punta, la referencia absoluta fue impuesta por Federico Villagra (Hyundai), ya que dominó gracias a que marcó el mejor tiempo de todos, que fue de 2:39.3 para recorrer los 3,90 km. de extensión que tuvo ese corto scratch de ensayo.

No obstante, la actividad oficial comenzará este sábado, con un recorrido que comprenderá dos pasos (uno por la mañana y otro por la tarde) de las especiales de Paso del Rey–Inti Huasi (14,30 km.), Ruta 10–Cañada Honda (9,17 km.) y La Arenilla– Paso del Rey (11,37 km.), iniciando todo a las 8:03. Mientras tanto, el cierre de la tarde será con el súper especial Ejército Argentino (1,82 km.) a las 15:51.

Rally Campeonato Argentino San Luis
