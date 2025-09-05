Sangre de Campeones reveló qué se trató en Colón durante la reunión con la directiva

la agrupación Sangre de Campeones, liderada por Ricardo Luciani, publicó un comunicado luego del encuentro que mantuvo con miembros de la directiva de Colón

La temperatura política en Colón sigue subiendo y este viernes la agrupación Sangre de Campeones , liderada por Ricardo Luciani , publicó un comunicado oficial luego del encuentro que mantuvo con miembros de la actual directiva. Una gestión que transita sus últimos capítulos luego de una temporada olvidable.

Por más que las cosas institucionalmente marchen bien, si el fútbol no va, lo otro casi que no cuenta. Sobre todo, porque es el motor impulsor y hoy hay que ratificarlo, porque se fundió.

En el texto difundido, la agrupación que volverá a presentar candidatura en las próximas elecciones, trazó un diagnóstico preocupante, pero también planteó exigencias concretas. Uno de los puntos centrales fue el pedido de intervención del Tribunal de Honor ante el comportamiento inadecuado de algunos socios caracterizados. Sangre de Campeones solicitó que se analicen sanciones formales. Detalles que adelantó unosantafe. La dirigencia tomó nota.

Además, en la reunión se abordaron otras áreas sensibles: el rendimiento deportivo, calificado como muy por debajo de las expectativas, y la situación económica, con foco en casos puntuales como los de Facundo Farías y Alberto Espínola.

En silencio, Colón se encamina a un cierre de temporada convulsionado. El fútbol no responde, la política se agita y el malestar crece. La charla ya no es solo de vestuario: también se traslada a las oficinas.

El comunicado de Sangre de Campeones en Colón