Uno Santa Fe | Colón | Colón

Sangre de Campeones reveló qué se trató en Colón durante la reunión con la directiva

la agrupación Sangre de Campeones, liderada por Ricardo Luciani, publicó un comunicado luego del encuentro que mantuvo con miembros de la directiva de Colón

Ovación

Por Ovación

5 de septiembre 2025 · 17:25hs
Sangre de Campeones reveló qué se trató en Colón durante la reunión con la directiva

@FrascaFabian007

La temperatura política en Colón sigue subiendo y este viernes la agrupación Sangre de Campeones, liderada por Ricardo Luciani, publicó un comunicado oficial luego del encuentro que mantuvo con miembros de la actual directiva. Una gestión que transita sus últimos capítulos luego de una temporada olvidable.

Por más que las cosas institucionalmente marchen bien, si el fútbol no va, lo otro casi que no cuenta. Sobre todo, porque es el motor impulsor y hoy hay que ratificarlo, porque se fundió.

• LEER MÁS: Varios jugadores de Colón tendrán un partido aparte ante Estudiantes (RC)

En el texto difundido, la agrupación que volverá a presentar candidatura en las próximas elecciones, trazó un diagnóstico preocupante, pero también planteó exigencias concretas. Uno de los puntos centrales fue el pedido de intervención del Tribunal de Honor ante el comportamiento inadecuado de algunos socios caracterizados. Sangre de Campeones solicitó que se analicen sanciones formales. Detalles que adelantó unosantafe. La dirigencia tomó nota.

• LEER MÁS: La directiva de Colón se juntó con la primera minoría para tratar varios temas vitales

Además, en la reunión se abordaron otras áreas sensibles: el rendimiento deportivo, calificado como muy por debajo de las expectativas, y la situación económica, con foco en casos puntuales como los de Facundo Farías y Alberto Espínola.

• LEER MÁS: Colón, con un cambio por línea para recibir a Estudiantes (RC)

En silencio, Colón se encamina a un cierre de temporada convulsionado. El fútbol no responde, la política se agita y el malestar crece. La charla ya no es solo de vestuario: también se traslada a las oficinas.

El comunicado de Sangre de Campeones en Colón

image
Detalles del encuentro con la CD de Colón.

Detalles del encuentro con la CD de Colón.

Colón Sangre de Campeones Ricardo Luciani
Noticias relacionadas
el arquero de estudiantes (rc) le puso pimienta a la previa del partido ante colon

El arquero de Estudiantes (RC) le puso pimienta a la previa del partido ante Colón

con colon, la proxima liga argentina tendra 34 equipos

Con Colón, la próxima Liga Argentina tendrá 34 equipos

las estadisticas exponen lo inexpresivo que fue colon ante defensores de belgrano

Las estadísticas exponen lo inexpresivo que fue Colón ante Defensores de Belgrano

damonte, que descendio con colon, revelo su sueno de dirigir a boca

Damonte, que descendió con Colón, reveló su sueño de dirigir a Boca

Lo último

Sangre de Campeones reveló qué se trató en la reunión con la directiva de Colón

Sangre de Campeones reveló qué se trató en la reunión con la directiva de Colón

Hacinados, sin agua potable ni instalaciones sanitarias: rescatan a 30 trabajadores en condiciones infrahumanas en Pozo Borrado

Hacinados, sin agua potable ni instalaciones sanitarias: rescatan a 30 trabajadores en condiciones infrahumanas en Pozo Borrado

La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

Último Momento
Sangre de Campeones reveló qué se trató en la reunión con la directiva de Colón

Sangre de Campeones reveló qué se trató en la reunión con la directiva de Colón

Hacinados, sin agua potable ni instalaciones sanitarias: rescatan a 30 trabajadores en condiciones infrahumanas en Pozo Borrado

Hacinados, sin agua potable ni instalaciones sanitarias: rescatan a 30 trabajadores en condiciones infrahumanas en Pozo Borrado

La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

Llega una fecha histórica para el Rally Argentino en San Luis

Llega una fecha histórica para el Rally Argentino en San Luis

En VIVO: la Convención de Santa Fe entra en la recta final y debate los últimos artículos de la nueva Constitución

En VIVO: la Convención de Santa Fe entra en la recta final y debate los últimos artículos de la nueva Constitución

Ovación
Sangre de Campeones reveló qué se trató en la reunión con la directiva de Colón

Sangre de Campeones reveló qué se trató en la reunión con la directiva de Colón

La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

Por qué José Vignatti no estaría dispuesto a ser candidato a presidente de Colón

Por qué José Vignatti no estaría dispuesto a ser candidato a presidente de Colón

Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

Llega una fecha histórica para el Rally Argentino en San Luis

Llega una fecha histórica para el Rally Argentino en San Luis

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional