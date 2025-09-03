Un adolescente reincidente fue detenido nuevamente por la Policía tras ingresar a robar en una librería. Vecinos reclaman una intervención urgente de la Justicia de Menores

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Durante la madrugada del martes , efectivos del Comando Radioeléctrico de Santa Fe aprehendieron a un adolescente que ingresó a robar en el interior de una librería ubicada en la esquina de avenida General Paz y calle Javier de la Rosa , en el barrio Guadalupe Residencial .

Las cámaras de videovigilancia públicas instaladas en esa intersección detectaron al joven cuando forzaba las rejas para ingresar al local. De inmediato, los policías intervinieron, lo redujeron y lo trasladaron a la Comisaría 11° de Santa Fe .

Imágenes del intento de robo por parte de un menor a una librería en barrio Guadalupe El video donde se ve al menor ingresando al comercio y luego retirado por la policía gentileza

Antecedentes del menor

Se trata del mismo joven que en varias oportunidades anteriores fue aprehendido por hechos similares. Cada vez que es puesto a disposición de la Justicia de Menores, finalmente recupera la libertad y regresa con sus padres. Posteriormente vuelve a ser detenido en nuevos robos, lo que genera una rueda interminable de detenciones y liberaciones.

Vecinos de la zona, cansados de la situación, evalúan realizar una reunión comunitaria para elevar una nota a las autoridades y exigir una intervención directa respecto a la situación del adolescente.

Intervención judicial

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital fue notificada de la aprehensión y comunicó la novedad a la Fiscalía de Menores, que deberá resolver la situación procesal del detenido durante la jornada de este miércoles.

