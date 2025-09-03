Uno Santa Fe | Policiales | menor

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Un adolescente reincidente fue detenido nuevamente por la Policía tras ingresar a robar en una librería. Vecinos reclaman una intervención urgente de la Justicia de Menores

Juan Trento

Por Juan Trento

3 de septiembre 2025 · 08:48hs
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

gentileza

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Durante la madrugada del martes, efectivos del Comando Radioeléctrico de Santa Fe aprehendieron a un adolescente que ingresó a robar en el interior de una librería ubicada en la esquina de avenida General Paz y calle Javier de la Rosa, en el barrio Guadalupe Residencial.

Las cámaras de videovigilancia públicas instaladas en esa intersección detectaron al joven cuando forzaba las rejas para ingresar al local. De inmediato, los policías intervinieron, lo redujeron y lo trasladaron a la Comisaría 11° de Santa Fe.

Imágenes del intento de robo por parte de un menor a una librería en barrio Guadalupe

El video donde se ve al menor ingresando al comercio y luego retirado por la policía

Antecedentes del menor

Se trata del mismo joven que en varias oportunidades anteriores fue aprehendido por hechos similares. Cada vez que es puesto a disposición de la Justicia de Menores, finalmente recupera la libertad y regresa con sus padres. Posteriormente vuelve a ser detenido en nuevos robos, lo que genera una rueda interminable de detenciones y liberaciones.

Vecinos de la zona, cansados de la situación, evalúan realizar una reunión comunitaria para elevar una nota a las autoridades y exigir una intervención directa respecto a la situación del adolescente.

Intervención judicial

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital fue notificada de la aprehensión y comunicó la novedad a la Fiscalía de Menores, que deberá resolver la situación procesal del detenido durante la jornada de este miércoles.

• LEER MÁS: Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

menor robo Guadalupe
Noticias relacionadas
Así quedó el patrullero sobre avenida Alem tras el vuelco. Sus ocupantes fueron trasladados para su atención 

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a Acerind en Santa Fe

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Audaz golpe en Recreo: roban millones de un lubricentro

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

peaje de sauce viejo: detuvieron a dos hombres con $5 millones y un arma sin papeles en un control

Peaje de Sauce Viejo: detuvieron a dos hombres con $5 millones y un arma sin papeles en un control

Lo último

Todo sobre Teté, la mascota oficial de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025 en Santa Fe

Todo sobre Teté, la mascota oficial de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025 en Santa Fe

La hermana de Lato tras la condena al asesino: El dolor es irreparable, pero hoy sentimos un poco de paz

La hermana de "Lato" tras la condena al asesino: "El dolor es irreparable, pero hoy sentimos un poco de paz"

Lo bueno y lo malo que implica para Unión el parate por Eliminatorias

Lo bueno y lo malo que implica para Unión el parate por Eliminatorias

Último Momento
Todo sobre Teté, la mascota oficial de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025 en Santa Fe

Todo sobre Teté, la mascota oficial de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025 en Santa Fe

La hermana de Lato tras la condena al asesino: El dolor es irreparable, pero hoy sentimos un poco de paz

La hermana de "Lato" tras la condena al asesino: "El dolor es irreparable, pero hoy sentimos un poco de paz"

Lo bueno y lo malo que implica para Unión el parate por Eliminatorias

Lo bueno y lo malo que implica para Unión el parate por Eliminatorias

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón

Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica en el Gran Premio de Italia

Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica en el Gran Premio de Italia

Ovación
Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica en el Gran Premio de Italia

Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica en el Gran Premio de Italia

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón

Sinner quiere seguir con su paso arrasador para meterse en las semifinales del US Open

Sinner quiere seguir con su paso arrasador para meterse en las semifinales del US Open

Novak Djokovic se impuso ante Taylor Fritz y es semifinalista del US Open

Novak Djokovic se impuso ante Taylor Fritz y es semifinalista del US Open

Lionel Messi fue a ver Rocky, la obra de su gran amigo Nicolás Vázquez

Lionel Messi fue a ver Rocky, la obra de su gran amigo Nicolás Vázquez

Policiales
Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional