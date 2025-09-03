Durante la madrugada del martes, efectivos del Comando Radioeléctrico de Santa Fe aprehendieron a un adolescente que ingresó a robar en el interior de una librería ubicada en la esquina de avenida General Paz y calle Javier de la Rosa, en el barrio Guadalupe Residencial.
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial
Un adolescente reincidente fue detenido nuevamente por la Policía tras ingresar a robar en una librería. Vecinos reclaman una intervención urgente de la Justicia de Menores
Por Juan Trento
Las cámaras de videovigilancia públicas instaladas en esa intersección detectaron al joven cuando forzaba las rejas para ingresar al local. De inmediato, los policías intervinieron, lo redujeron y lo trasladaron a la Comisaría 11° de Santa Fe.
Antecedentes del menor
Se trata del mismo joven que en varias oportunidades anteriores fue aprehendido por hechos similares. Cada vez que es puesto a disposición de la Justicia de Menores, finalmente recupera la libertad y regresa con sus padres. Posteriormente vuelve a ser detenido en nuevos robos, lo que genera una rueda interminable de detenciones y liberaciones.
Vecinos de la zona, cansados de la situación, evalúan realizar una reunión comunitaria para elevar una nota a las autoridades y exigir una intervención directa respecto a la situación del adolescente.
Intervención judicial
La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital fue notificada de la aprehensión y comunicó la novedad a la Fiscalía de Menores, que deberá resolver la situación procesal del detenido durante la jornada de este miércoles.
