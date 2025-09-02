Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

La víctima, de 38 años, fue trasladada al hospital Iturraspe, donde permanece internada. El caso es investigado como tentativa de homicidio y la Policía busca al agresor prófugo

Un vendedor de ropa de 38 años fue baleado en el ojo izquierdo durante un intento de robo en barrio Los Troncos , en el noroeste de la ciudad. El hecho ocurrió este lunes antes de la medianoche en inmediaciones de avenida Gorriti y Larrechea , cuando un delincuente lo sorprendió mientras le vendía mercadería a una vecina.

El agresor intentó arrebatarle la mochila con la ropa , pero ante la resistencia de la víctima le disparó a quemarropa, impactándole el proyectil en el rostro. El caso es investigado como tentativa de homicidio .

Traslado e internación en el Iturraspe

El herido, identificado como Osvaldo Horacio Vallejos (38), fue auxiliado primero por la clienta que presenció el ataque y luego por un vecino que lo trasladó de urgencia al hospital Iturraspe, con el rostro ensangrentado. Allí recibió curaciones inmediatas en la guardia y quedó internado en observación.

Un oficial del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) que se encontraba en el nosocomio dialogó con Vallejos, quien relató en detalle cómo ocurrió el asalto.

Rastrillaje policial en el barrio

Vecinos del sector alertaron a la central de emergencias 911, lo que derivó en un amplio operativo de policías de Orden Público y de Cuerpos en la zona. Los uniformados recabaron datos sobre la vestimenta y complexión física del agresor, identificaron a testigos y verificaron la existencia de cámaras de seguridad que pudieran haber registrado el hecho.

Investigación judicial y peritajes

La Unidad Regional I La Capital informó lo sucedido al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que la causa se instruya como tentativa de homicidio. Además, ordenó la realización de peritajes criminalísticos en la escena, a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).

Por el momento, el delincuente sigue prófugo y continúa la búsqueda en distintos puntos de la ciudad.

