Luego de volver a los escenarios de Buenos Aires con fechas en La Tangente y en San Isidro, el próximo viernes 5 de septiembre Silvina Moreno vuelve a Santa Fe para celebrar un reencuentro íntimo y muy especial con sus canciones, presentando su nuevo álbum “10 Años en Vivo”, que sale el próximo jueves 7 de agosto y que revive lo mejor de su inolvidable show de 2024 en el Teatro Coliseo.
Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"
Silvina Moreno se presentará el viernes 5 de septiembre. Las entradas pueden adquirirse en la boletería de HUB y a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos)
El año pasado la artista celebró sus 10 años en la música en el Teatro Coliseo haciendo un recorrido por su carrera junto a invitados de lujo como Santi Celli, León Gieco y la Bomba de Tiempo, y al público que hizo crecer sus cinco discos - Mañana (2012); Real (2015); Sofá (2017); Herminia (2019); y Selva (2022)- hasta hacerlos propios.
Excelente cantante, multi-instrumentista y compositora, Silvina es una de las artistas femeninas más completas que ha dado la música argentina en los últimos tiempos. Su sonido transita por un punto medio entre lo alternativo y lo pop con una propuesta que conecta diferentes géneros y es un claro reflejo de su frescura y simpatía.
Con cinco álbumes en su repertorio y tres nominaciones a los Premios Gardel, a lo largo de su carrera ha realizado un centenar de shows, llevando su música por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.
Ha recibido, además, un gran reconocimiento por parte de sus colegas: artistas como Ed Sheeran y Harry Styles la han invitado a abrir sus shows y ha participado en los conciertos de Natalia Lafourcade, Carlos Rivera y Ximena Sariñana, entre otros.