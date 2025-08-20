Uno Santa Fe | Escenario | disco

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Silvina Moreno se presentará el viernes 5 de septiembre. Las entradas pueden adquirirse en la boletería de HUB y a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos)

20 de agosto 2025
Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Luego de volver a los escenarios de Buenos Aires con fechas en La Tangente y en San Isidro, el próximo viernes 5 de septiembre Silvina Moreno vuelve a Santa Fe para celebrar un reencuentro íntimo y muy especial con sus canciones, presentando su nuevo álbum “10 Años en Vivo”, que sale el próximo jueves 7 de agosto y que revive lo mejor de su inolvidable show de 2024 en el Teatro Coliseo.

El año pasado la artista celebró sus 10 años en la música en el Teatro Coliseo haciendo un recorrido por su carrera junto a invitados de lujo como Santi Celli, León Gieco y la Bomba de Tiempo, y al público que hizo crecer sus cinco discos - Mañana (2012); Real (2015); Sofá (2017); Herminia (2019); y Selva (2022)- hasta hacerlos propios.

Excelente cantante, multi-instrumentista y compositora, Silvina es una de las artistas femeninas más completas que ha dado la música argentina en los últimos tiempos. Su sonido transita por un punto medio entre lo alternativo y lo pop con una propuesta que conecta diferentes géneros y es un claro reflejo de su frescura y simpatía.

Con cinco álbumes en su repertorio y tres nominaciones a los Premios Gardel, a lo largo de su carrera ha realizado un centenar de shows, llevando su música por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Ha recibido, además, un gran reconocimiento por parte de sus colegas: artistas como Ed Sheeran y Harry Styles la han invitado a abrir sus shows y ha participado en los conciertos de Natalia Lafourcade, Carlos Rivera y Ximena Sariñana, entre otros.

