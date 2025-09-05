La reserva de Unión no pudo extender su buen momento este viernes por la tarde y cayó 1-0 ante Instituto en Córdoba por la 8ª fecha de la zona A del Torneo Clausura Proyección. El único gol del partido lo marcó Ignacio Marasca, a los 11 minutos del segundo tiempo.
La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder
La Reserva de Unión no pudo extender su buen momento y cayó 1-0 ante Instituto en Córdoba por la 8ª fecha de la zona A del Clausura Proyección
Por Ovación
El Tate, que venía en racha positiva, esta vez no logró hacer pie ante un rival intenso y combativo. A pesar del traspié, los dirigidos por Nicolás Vazzoler se mantienen en puestos de playoffs, con 15 puntos, producto de cinco victorias y tres derrotas.
Con este resultado, Unión perdió la chance de alcanzar momentáneamente la cima, aunque sigue muy cerca: está a un punto del líder Belgrano, que jugará este sábado el clásico cordobés ante Talleres.
• LEER MÁS: Lautaro Vargas jugaría su último partido en Unión antes del Mundial Sub 20
Más allá del resultado adverso, el Rojiblanco sostiene una buena campaña en el torneo, con varios juveniles que se consolidan en la estructura del club y suman rodaje pensando en el salto a Primera.
Formaciones de Instituto y Unión en reserva
Instituto: Lautaro Espeche; Lucas Olivera, Lautaro Ludueña, Juan Pablo Albarrachín, Valentino Arro, Genaro Ordonez, Luca Rafaelli; Uriel Guzmán; Nahuel Mendoza, Ignacio Marasca y Lorenco Albarracín. DT: Bruno Martelotto.
Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Ignacio Isla, Mateo Aimar y Santiago Zenclussen; Mateo Peresutti y Lucas Cacciabué; Misael Aguierre, Santiago Grella y Ricardo Solbes; y Valentín Serrudo. DT: Nicolás Vazzoler.