La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

La Reserva de Unión no pudo extender su buen momento y cayó 1-0 ante Instituto en Córdoba por la 8ª fecha de la zona A del Clausura Proyección

La reserva de Unión no pudo extender su buen momento este viernes por la tarde y cayó 1-0 ante Instituto en Córdoba por la 8ª fecha de la zona A del Torneo Clausura Proyección. El único gol del partido lo marcó Ignacio Marasca, a los 11 minutos del segundo tiempo.

El Tate, que venía en racha positiva, esta vez no logró hacer pie ante un rival intenso y combativo. A pesar del traspié, los dirigidos por Nicolás Vazzoler se mantienen en puestos de playoffs, con 15 puntos, producto de cinco victorias y tres derrotas.

Embed Así fue el gol albirrojo para la victoria parcial en La Agustina.#Instituto 1 Unión 0#TorneoProyección #ReservaGloriosa pic.twitter.com/YCY5TVmeOQ — Instituto ACC (@InstitutoACC) September 5, 2025

Con este resultado, Unión perdió la chance de alcanzar momentáneamente la cima, aunque sigue muy cerca: está a un punto del líder Belgrano, que jugará este sábado el clásico cordobés ante Talleres.

Más allá del resultado adverso, el Rojiblanco sostiene una buena campaña en el torneo, con varios juveniles que se consolidan en la estructura del club y suman rodaje pensando en el salto a Primera.

Formaciones de Instituto y Unión en reserva

Instituto: Lautaro Espeche; Lucas Olivera, Lautaro Ludueña, Juan Pablo Albarrachín, Valentino Arro, Genaro Ordonez, Luca Rafaelli; Uriel Guzmán; Nahuel Mendoza, Ignacio Marasca y Lorenco Albarracín. DT: Bruno Martelotto.

Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Ignacio Isla, Mateo Aimar y Santiago Zenclussen; Mateo Peresutti y Lucas Cacciabué; Misael Aguierre, Santiago Grella y Ricardo Solbes; y Valentín Serrudo. DT: Nicolás Vazzoler.