Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Una persecución policial dejó como saldo un patrullero volcado, dos oficiales heridos y la detención de un hombre de 40 años. El operativo comenzó tras una denuncia al 911 y concluyó en barrio Siete Jefes.

Así quedó el patrullero sobre avenida Alem tras el vuelco. Sus ocupantes fueron trasladados para su atención

Una cinematográfica persecución policial ocurrió en la ciudad de Santa Fe en la noche de este lunes, cuando un hombre de 40 años evadió a las fuerzas de seguridad a bordo de una camioneta Ford Ecosport y terminó siendo detenido tras un operativo que dejó un patrullero volcado , dos oficiales lesionados y varios autos dañados.

Todo comenzó minutos antes de la medianoche, cuando una mujer de 28 años del barrio Varadero Sarsotti denunció a la central de emergencias 911 que su expareja , quien tiene una restricción de acercamiento ordenada por la Justicia , la había hostigado en su vivienda. La víctima aportó la descripción del vehículo: una camioneta Ford Ecosport gris , y su patente

Ante la alerta, efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al domicilio, pero no lograron dar con el sospechoso.

Kilométrica persecución y vuelco del patrullero

Minutos más tarde, operadores del 911 informaron por frecuencia policial la orden de detención del vehículo. El conductor fue detectado sobre avenida J. J. Paso y Francia, pero al recibir la voz de alto aceleró y huyó a gran velocidad.

En plena persecución, un patrullero del Comando Radioeléctrico (N° 11.318) volcó en avenida Alem y San Luis, dejando a dos suboficiales con heridas leves. El móvil policial quedó totalmente destruido.

Detención en barrio Siete Jefes

El conductor continuó su fuga, ocasionando choques contra autos estacionados hasta que finalmente quedó varado en una obra en construcción sobre calle Vélez Sarsfield y Pedro Díaz Colodrero, en barrio Siete Jefes. Intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y aprehendido.

El detenido fue identificado como M. W. G., de 40 años, y quedó a disposición de la fiscal de Flagrancia, María Laura Martí, quien ordenó que permanezca privado de la libertad y se le forme causa por resistencia a la autoridad.

Peritajes y procedimiento judicial

En el lugar trabajaron agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron los peritajes criminalísticos. La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que elevó el informe al Ministerio Público de la Acusación.

