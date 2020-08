Hisopado: Entre Ríos pone en duda la efectividad de lo solicitado por Santa Fe

Esta mañana se vieron largas colas en el Túnel para cruzar de Paraná a Santa Fe, debido a las demoras para el cruce y porque el gobierno santafesino exige un hisopado negativo de coronavirus para permitir pasar. La medida se extremó tras la declaración de circulación comunitaria en Paraná, que ya acumula más de 600 casos de coronavirus. A esta situación se refirió este mediodía el director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo, quien cuestionó la efectividad de la medida tomadas por las autoridades sanitarias santafesinas. “En las últimas reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Salud de la Nación y con los otros ministros, se ha señalado que el hisopado no es una acción que se recomiende, por varios motivos”, señaló el funcionario provincial.

Informe provincial en relación al Coronavirus-Covid 19 Informe provincial en relación al Coronavirus-Covid 19 La ministra de Salud, Sonia Velázquez y el Director General de Epidemiología, Diego Garcilazo bindan el reporte provincial.

“Uno es que es un hisopado negativo no garantiza la ausencia de la enfermedad. Es una foto de la carga viral en el momento dado. El diagnóstico sigue siendo recomendado que lo haga un profesional, que debe evaluar al paciente, los síntomas y utilizar si es necesario los métodos complementarios como el hisopado”, marcó Diego Garcilazo.

cola tunel 7.jpg Largas colas en el Túnel, por el pedido de hisopado negativo de coronavirus que exigen en Santa Fe a quienes proceden de Entre Ríos. Fotos UNO/ Juan Manuel Hernández

“En este punto -advirtió el funcionario de Entre Ríos- hay que tener en cuenta que esto puede llegar a dar falsa sensación de seguridad. Y a su vez esto también genera otro problema adicional que es más complicado, que es la saturación de los laboratorios para realizar testeos a personas que no lo necesitan”.

garcilazo.jpg Garcilazo manifestó la posición de Entre Ríos frente a lo ordenado por el gobierno de Santa Fe por el coronavirus.

Diego Garcilazo recalcó: “Hay que tener en cuenta que los hisopados no son un método o un examen complementario simple, sino que está relacionado a biología molecular y que no son muchos en el país los laboratorios que puedan realizar este tipo de estudios. Es algo que ya se ha discutido en el Consejo Federal de Salud y es algo que no se recomienda”.

Vale recordar que en el marco del Plan Accesos Cuidados que el gobierno de la provincia de Santa Fe viene instrumentando en conjunto con el Ministerio de Salud y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Fe, y en virtud de haberse declarado a la ciudad de Paraná como jurisdicción con circulación comunitaria del virus Covid 19, las autoridades realizan controles, dentro de los cuáles se encuentra el pedido de hisopado negativo.

El Subsecretario de la APSV, Osvaldo Aymo, remarcó que “en el puesto de la Ruta Nacional 168 desde un primer momento aplicamos un fuerte nivel de exigencia para ingresar a la provincia, solicitando todos los requisitos de documentación y protocolo sanitario. Aún antes de que Paraná declarara la circulación comunitaria del virus nuestro personal en el puesto del Túnel ya estaba capacitado y preparado con todos los recursos necesarios para garantizar un ingreso seguro desde la vecina provincia. El requisito que se incorpora para los casos antes mencionados es el hisopado negativo”.