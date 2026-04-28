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Los posibles refuerzos en Colón todavía no son tema de agenda para Medrán

Mientras la dirección deportiva ya analiza posibles refuerzos para el próximo mercado, el DT de Colón, Ezequiel Medrán, prefiere mantener el foco en el presente

Ovación

Por Ovación

28 de abril 2026 · 10:03hs
Los posibles refuerzos en Colón todavía no son tema de agenda para Medrán

UNO Santa Fe | José Busiemi

En medio de la planificación a futuro en Colón, el tema refuerzos empieza a ganar espacio puertas adentro, pero no así en la voz del entrenador. Por ahora, Ezequiel Medrán elige no entrar en ese terreno y sostiene que su prioridad está en el funcionamiento inmediato del equipo más allá de las lesiones.

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Desde la dirigencia, el director deportivo Diego Colotto ya dejó entrever que se están evaluando alternativas para potenciar el plantel de cara al próximo mercado de pases, en un contexto donde también se contempla la salida de algunos futbolistas que hoy no suman demasiados minutos. Por ejemplo, Facundo Castro tiene pocos minutos y finaliza su contrato en junio.

Medrán por ahora no quiere hablar de refuerzos en Colón

Todo se disparó por la cantidad de lesiones que desnuron las diferencias de niveles entre los titulares y alternativos. Sin embargo, en la última conferencia de prensa, Medrán fue claro al respecto y bajó el tono sobre cualquier especulación: “Uno va sacando conclusiones y lo charlamos con Diego Colotto, pero estoy enfocado en hacer funcionar el equipo. Entendemos las necesidades de cara al mercado de pases, pero no podemos sacar el foco de lo inmediato”, expresó.

Ezequiel Medrán

Más allá de esa postura prudente, en el análisis interno ya aparecen algunos sectores donde el plantel podría necesitar variantes. Entre ellos, se menciona la búsqueda de un extremo derecho —posición donde suele moverse Julián Marcioni—, un 9 y eventualmente un lateral izquierdo. El club dispondría de cuatro cupos para incorporar.

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De todos modos, el mensaje del entrenador es claro: el mercado aún no se abre y el presente manda. En Colón, por ahora, la pelota sigue rodando y los refuerzos esperan su momento en segundo plano.

Colón Ezequiel Medrán Diego Colotto
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